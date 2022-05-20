拜登亞洲行：韓國新政府面臨韓美與韓中關係的兩難｜專家有話說

美國總統拜登將於本月20日至24日巡訪韓國和日本，其中21日至23日將對韓國進行為期3天的訪問。拜登總統首次亞洲巡訪首先從韓國開始具有相當大的意義，下面將從國際局勢的緊迫性、韓美同盟的再次確認、要求韓國積極參與對華封鎖、韓日關係正常化、加強韓美日合作、薩德（THAAD）運營正常化等幾個方面來看待拜登的訪韓意義。

撰文：李相萬 韓國慶南大學極東問題研究所中國研究中心主任、教授



第一，拜登此次訪韓的背景與國際局勢的緊迫性有關。這是在俄烏戰爭、美中霸權競爭、朝鮮高度核武裝化的大背景下進行的，美國將焦點放在了強化「同盟團結」上。拜登和尹錫悅將於5月21日舉行首腦會談，這是韓國歷屆新政府成立後的速度最快的一次韓美首腦會談。尹錫悅在與拜登的會談中，將就韓美同盟發展、對朝政策合作、經濟安全及主要地區和國際熱點等問題進行深入廣泛的討論。

第二，拜登率先訪韓，很大程度上是為了確認尹錫悅在大選期間強調的「加強韓美同盟」方案——拜登計劃首先訪問韓國，再參加在日本舉行的四方安全對話（QUAD）峰會。

尹錫悅在大選時曾提出外交安保領域競選承諾——加入美日印澳四方安全對話機制，重建韓美同盟和強化全面戰略同盟。拜登借此訪問將觀察尹錫悅新政府強調的「韓美同盟強化方案」，並將其作為衡量韓國「是否值得信賴的國家」指標。

尹錫悅新政府也想通過積極主動的參與美國主導的「印太經濟框架」（IPEF），以保證韓經濟領土擴張中追求的效率性。但是，由於美國正在推進的IPEF是作為對華經濟封鎖戰略的一部分，韓國參與IPEF對韓中關係來說將是一個不好的信號。IPEF雖然對韓美間的經濟合作（供應鏈重組、半導體同盟）發出了積極作用的信號，但是韓國對華貿易比重已佔25.8%，此舉可能對韓中經濟關係產生負面影響。這將成為尹政府的第一個商貿考驗。

第三，拜登的訪韓意在減少中國對朝鮮半島問題的影響力。誠然，中國在經濟和安保方面對朝鮮半島問題發揮了相當大的影響力。尹錫悅在選舉遊說期間就高調提出加強韓美同盟和韓美日三角合作的「美國一面倒」外交，這與文在寅政府在美中之間維持均衡的外交路線大相徑庭。拜登不僅要求韓國和日本在亞洲地區發揮更大的作用，以牽制中國、減少中國在朝鮮半島的影響力，而且要求韓日關係正常化後包圍中國、對抗中國。中國已經認識到了尹錫悅政府對美的親密關係，且正在密切關注其關係強度。對此，參加尹錫悅就任儀式的國家副主席就強調「在半島問題加強雙方合作，妥善處理敏感問題」，他提到的「敏感問題」可以解釋為，擔心尹錫悅政府可能會廢除文在寅政府的對華基本路線和「三不政策」（實現實質性的薩德運營正常化）。

圖為美國總統拜登將展開訪亞之旅。2022年5月19日他在美國馬里蘭州安德魯斯空軍機地登上空軍一號，圖為他臨行前登上專機舷梯。（AP）

第四，尹錫悅政府的「對美偏向戰略鮮明性」已經明確體現出來。尹總統在「韓美同盟應該作為新的血盟關係重新站穩腳跟」的基調下，希望「加強韓美同盟和韓美日三國的合作」。但是，在日益激化的大國戰略競爭和俄烏戰爭正在進行的「新冷戰」潮流中，如果現有外交路線「急轉彎」，韓中關係可能會有破裂的風險。再加上「新型冠狀病毒」防治長期化政策造成國家治理疲勞度的日漸增加。經貿方面，從去年11月的「尿素水事件」中可以看出，韓中兩國正被緊密編織的全球供應鏈所束縛。如果尹錫悅政府對這些政經問題置之不理，草率做出選擇，就要承受不小的代價。當然，如果尹錫悅政府有信心承受中國的報復性措施，朝着減少對華依賴度的方向加強戰略，韓國反而會擴大與中國的戰略空間。

第五，儘管現階段韓中關係很近，在防止韓中關係破裂的前提下，韓國也應該同中國就原則問題進行爭論。但是，如果尹錫悅新政府極力贊同美國封鎖中國的戰略框架，中國將採取報復性措施。而美國是否會幫助韓國抵抗中國的報復性措施，目前尚不清楚。2016年韓國部署薩德時，中國對韓國採取了多方面的堅決抵制，美國對韓國連名義上的幫助都沒有提供。回顧這種情況，韓國將中國視為敵人並不是韓國未來的理想選擇。

韓中建交以後，兩國關係通過經濟合作實現了飛躍性發展，朝核問題和朝鮮半島和平體制的構築是牽引韓中關係可持續發展的動力。如果韓國無法在韓中關係中完全佔據主動，就應該謀求同中國合作的對策，採取韓中之間共同進步的戰略。

（原文題為「拜登亞洲行之際韓國新政府面臨韓美與韓中關係的兩難」，刊登於「海外看世界」微博公眾號）

