澳洲大選｜美媒：阿爾巴內塞缺乏政治領導魅力　未來施政路艱難

澳洲工黨在大選中獲勝，黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）將取代莫里森（Scott Morrison）接任總理一職。惟美媒分析指，他勝選只因選民厭惡現任的保守派總理，而非熱心支持阿爾巴內塞的領導能力。



《紐約時報》5月21日報道，為反映澳洲國內對現狀的廣泛不滿情緒，不少選民投票支持執政黨以外的候選人。他們不僅給予工黨明顯的勝利，且更為支持反對政治現狀的小黨派和獨立候選人。而當中基層選民對要求採取更多行動應對氣候變化和加強政府問責制的候選人的支持就更加高漲。

除了獨立候選人獲勝之外，包括左翼的綠黨及右翼的澳洲聯合黨等小黨派在今次大選也取得議席，可見主要政黨正逐漸遠離其主導地位。澳洲國立大學政治學教授謝潑德（Jill Sheppard）表示，這顯示選民向主要政黨傳達有關他們的支持是無法保證的訊息，「這真的是一個巨大的轉變，而且我們還沒有真正意識到這一點。」

此舉正好反映出，阿爾巴內塞的個人魅力並不是其致勝關鍵。報道指出，相對莫里森的進取風格，阿爾巴內塞的政治取態相對溫和，他承諾要尋求更新，而非改革。他提議進行漸進式改革，包括承諾提高最低工資，並為醫療保健、療養院和兒童保育提供更多支持。惟他更專注的，是改變政府領導的基調和風格。

阿爾巴內塞21日在悉尼社區投票後說，他想改變政治的運作方式。有分析人士稱，如果阿爾巴內塞沒有向選民推銷宏大而明確的政治願景，他將更難快速在其推進的議程上取得進展。

報道稱，阿爾巴內塞面臨的挑戰是巨大的，來自更為保守的自由黨的反對肯定會很激烈。許多分析人士指出，阿爾巴內塞缺乏之前贏得選舉並將國家推向新方向的工黨領導人的魅力。