烏克蘭｜澤連斯基稱與一批國家制訂安保條約　保證人不包括俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）5月23日說，烏克蘭正與國際夥伴一起制訂「沒有俄羅斯參與的安全保障條約」。



他稱俄羅斯將不會納入其中，因為它沒兌現1994年簽訂的「布達佩斯安全保障備忘錄」（Budapest Memorandum on Security Assurances）的承諾。

蘇聯瓦解後，烏克蘭當年同意向俄羅斯交出所有核彈頭，換取莫斯科對其保護。其他簽約國包括美國及英國。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，莫斯科被視為違反協議。

澤連斯基對烏克蘭國家通訊社說，「我們在一堆信任的夥伴國家中，考慮一批提供安全保證者。我們正在與他們制定這個項目。」通訊社是在21日報道他的言論。

他補充稱：「我們已制定它（安全保障條約）。」他表明，俄羅斯沒參與這一輪談判。

他稱：「我們想要一個另外的協議，」他說。「今天，一切都已到了這一點，即在沒俄羅斯的情況下，協議向烏克蘭提供一個圍繞它的夥伴國家圈。」

他補充說：「（這是）沒有俄羅斯的安全保障。」

央視22日稱，草案仍有一些細節須協商一致。這份文件必須得到所有擔保國議會的批准。

暫時未知協議將包括哪些國家，但美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）4月26日在德國拉姆施泰因空軍基地（Ramstein Air Base）召開防長會議，有40多國防長出席。霍士新聞21日預計，這個群體的國家數目會增加。美國防部發言人柯比（John Kirby）20日稱，有些國家對此有興趣，但未參與4月的會議。他稱參加這個團體的人數是沒上限的，愈多國家參加愈好。