烏克蘭局勢｜普京大女傳在社交媒體發文為父辯護：俄羅斯是受害者

英國《每日郵報》報道，俄羅斯總統普京長女瑪麗亞．沃龍佐娃（Maria Vorontsova）傳出經營一個叫做「Maria V」的社交媒體帳戶，為父親普京對於烏克蘭、西方國家和同志權利的立場辯護。



瑪麗亞透過Telegram帳戶告訴莫斯科國立大學醫學系2011年的170名畢業生，「西方國家」試圖阻止俄羅斯「繁榮」。英國《泰晤士報》報道，遭俄羅斯政府查禁的俄羅斯獨立媒體網站「共和」（Republic）總編輯柯列徹夫（Dmitry Kolezev）之後也轉發了這些內容。

瑪麗亞也說：「西方國家沒有人需要俄國繁榮。他們向來盡其所能確保這件事不會發生，而他們也會繼續這麼做。」

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柯列徹夫表示，瑪麗亞沒有「直接贊同」俄羅斯進軍烏克蘭，但對於同學使用「併吞」感到不滿，並稱入侵克里米亞是「人民的意願」。

美國《新聞周刊》（Newsweek）指出，瑪麗亞還宣稱俄羅斯「不是侵略者，而是受害者，被迫自衛」。她說：「把一切都歸咎於一個人，並把所有責任都推給一個人就像把所有信仰寄託在一個人身上，就像沙皇那樣，都是胡說八道。我們不像1930年代的德國人，更像是被他們驅逐的那些人。」

不過，柯列徹夫表示：「容我再強調一次，我們無法百分百確定Maria V真的是普京長女瑪麗亞．沃龍佐娃。但間接證據和兩個消息來源指出這個帳戶就是瑪麗亞的。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】