猴痘傳播多國行動：比利時隔離病人英國倡仿效　美國批准用藥

世界衛生組織（WHO）5月21日稱，最少12個成員國5月出現猴痘（Monkeypox）確診個案。多國加強措施應對病毒傳播，當中比利時成為首個強制猴痘病人隔離的國家，病人須自我隔離21天。



比利時錄得4個猴痘個案，衛生部門20日決定強制猴痘病人自我隔離21日。政府沒要求密切接觸者隔離，但呼籲民眾保持警惕。

英國

英國已出現猴痘病毒社區傳播。英國衞生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）更新指引，建議風險最高的猴痘病例密切接觸者應自我隔離21天。

美國

美國錄得2個猴痘確診個案，以及一個疑似個案。美國總統拜登（Joe Biden）22日稱，猴痘病毒傳播是每個人都應關心的事，而美國正探討如何對抗猴痘，以及何種疫苗可以對抗它。

拜登23日表示，他不認為猴痘引起的憂慮有新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）引起的憂慮那麼嚴重，他認為目前沒必要採取嚴格的隔離措施來防止猴痘病毒傳播。他說天花疫苗可對抗猴痘，而美國有足夠的天花疫苗來應對可能出現的問題。

美國麻省5月18日出現全國首宗猴痘病例，紐約州紐約市公共衛生官員19日檢測出2個疑似個案，其中1人最後確診。

藥物獲准用於治療

總部在美國紐約的SIGA宣布，美國食品和藥物管理局（FDA）批准該公司出品、用於治療天花的Tecovirimat（替考韋酯）靜脈注射（IV）製劑。Tecovirimat的商品名稱是TPOXX。

TPOXX口服製劑在美國、加拿大和歐洲被批准用於治療天花。歐洲的批准還包括治療猴痘、牛痘（cowpox）和牛痘免疫引起的併發症。

對那些無法吞服TPOXX口服膠囊的人來說，IV配方是一個重要的選擇。

替考韋酯是一種新型小分子藥物，具有抗天花和猴痘等正痘病毒的活性。它是美國批准的第一種抗痘病毒藥物。藥物通過阻斷病毒的細胞傳播而發揮作用，從而預防這種疾病。

馬來西亞

馬來西亞衞生部密切監測全球猴痘病毒傳播的情況，並在所有國際入境口岸監測疑似個案。

阿聯酋

阿聯酋衞生部門22日表示，阿聯酋已做好充分準備來應對猴痘病毒。政府會調查和密切監測任何疑似個案，並要求醫院向衞生部門報告疑似個案。