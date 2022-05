美國槍擊流血奪命如家常便飯　拜登稱厭倦　不認同18歲擁槍

美國總統拜登(Joe Biden)返回白宮後隨之就德州羅布小學校園槍擊案發表講話,稱呼籲要加強槍械管制。案中槍手(Salvador Ramos)年僅18歲,他在自己一滿18歲生日當天便購買一堆槍枝。近期美國頻頻發生槍擊案,令該國推動加強槍管的壓力增加。

美國州尤瓦爾迪2022年5月24日的羅布小學發生槍擊案,導致21人死亡。圖為疑兇之前發布在Instagram的自拍照。(疑犯Instagram賬戶發布自拍照)

剛結束亞洲之旅的拜登回到白宮後,隨之就事件發表感覺沉重的演說,他稱:「為什麼我們願意與這大屠殺共存?」(Why are we willing to live with this carnage?)

他強調槍械管制法律的重要性,又說容許18歲青少年進入槍械店買槍械的想法是錯。他稱雖然並非所有悲劇都可避免,但有關法例可產生積極影響。

作為一個國家,我們必須問,我們什麼時候才能以神的名義挺身反對槍支遊說團體。我們什麼時候會以神的名義做我們直覺知道而需要做的事情? 美國總統拜登

拜登自日本回國途中已悉此事,稱為受影響的家庭祈禱,回到白宮後會就此事發言,白宮亦已下半旗致哀。

↓美國第一夫人也發布推文回應此案稱:「神啊,夠了。小童與他們的老師。錯愕、憤怒與心碎。」

Lord, enough.



Little children and their teacher.



Stunned. Angry. Heartbroken. — Jill Biden (@FLOTUS) May 24, 2022

副總統賀錦麗(Kamala Harris)也譴責事件,主張要改變政策,保證同類事件不再發生。

政界普遍對事件感到震驚,其中休斯敦市長端納(Sylvester Turner)稱得悉事件時感到心碎,問道「還有多少孩子要死於無意義的槍械暴力?」

美國近日接連發生嚴重槍擊案,其中一宗於本月14日於水牛城發生,造成10名黑人死亡,槍手是白人;另一宗本月15日在南加州發生,造成1死5傷,槍手和受害者都是台裔美國人。