美國槍擊流血奪命如家常便飯　拜登稱厭倦　不認同18歲擁槍

美國總統拜登（Joe Biden）返回白宮後隨之就德州羅布小學校園槍擊案發表講話，稱呼籲要加強槍械管制。案中槍手（Salvador Ramos）年僅18歲，他在自己一滿18歲生日當天便購買一堆槍枝。近期美國頻頻發生槍擊案，令該國推動加強槍管的壓力增加。

美國州尤瓦爾迪2022年5月24日的羅布小學發生槍擊案，導致21人死亡。圖為疑兇之前發布在Instagram的自拍照。（疑犯Instagram賬戶發布自拍照）

剛結束亞洲之旅的拜登回到白宮後，隨之就事件發表感覺沉重的演說，他稱：「為什麼我們願意與這大屠殺共存？」（Why are we willing to live with this carnage?）

他強調槍械管制法律的重要性，又說容許18歲青少年進入槍械店買槍械的想法是錯。他稱雖然並非所有悲劇都可避免，但有關法例可產生積極影響。

作為一個國家，我們必須問，我們什麼時候才能以神的名義挺身反對槍支遊說團體。我們什麼時候會以神的名義做我們直覺知道而需要做的事情？ 美國總統拜登

拜登自日本回國途中已悉此事，稱為受影響的家庭祈禱，回到白宮後會就此事發言，白宮亦已下半旗致哀。

↓美國第一夫人也發布推文回應此案稱：「神啊，夠了。小童與他們的老師。錯愕、憤怒與心碎。」

Lord, enough.



Little children and their teacher.



Stunned. Angry. Heartbroken. — Jill Biden (@FLOTUS) May 24, 2022

副總統賀錦麗（Kamala Harris）也譴責事件，主張要改變政策，保證同類事件不再發生。

政界普遍對事件感到震驚，其中休斯敦市長端納（Sylvester Turner）稱得悉事件時感到心碎，問道「還有多少孩子要死於無意義的槍械暴力？」

美國近日接連發生嚴重槍擊案，其中一宗於本月14日於水牛城發生，造成10名黑人死亡，槍手是白人；另一宗本月15日在南加州發生，造成1死5傷，槍手和受害者都是台裔美國人。