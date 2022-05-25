美國槍擊｜目擊者稱看見女孩滿身是血　槍手向途人開槍後闖進學校

美國德州在5月25日發生駭人槍擊案，造成21名師生死亡，槍手後遭擊斃。有目擊者表示看見了滿身是血的小孩，也有人看見槍手進入校園前的先向路人開槍的情況。



在學校附近，經營一家修車店的索特洛（Derek Sotelo），告訴《華盛頓郵報》他們看見有小女孩滿身是血，與家長從學校跑出：「這是一個駭人的場景，這裏是一個約2.5萬人的漂亮小鎮，這事件太傷害我們的社區了。他們只是小孩，他們都是善良的。」

圖為5月24日，美國德州Robb小學發生槍擊，家屬正接受協助離開。（AP）

索特洛和店員原正準備前往午餐，他們看見槍手在學校前不規律地停泊着一架貨車，原以為他的車是否出了甚麼意外，正準備上前協助時，槍手向着他們開槍。

在學校附近經營殯儀館的工作人員尖叫起來，高喊着有人當街射擊，槍手後衝進了學校。

巡邏員進入學校應對槍手

一名在附近的邊境巡邏隊員奉命率先抵達現場，他未有等待更多增援先進入了學校，與槍手交火，雖然途中受槍傷但成功擊斃槍手。美聯社報道指他不被允許對外交待情況，但發言人稱他當時正努力吸引槍手注意，以保護附近的師生。他的槍傷並不嚴重，現正接受治療。

圖為5月24日，美國德州尤瓦爾迪，槍擊案發生後，消防車停在學校附近的街上侯命。（AP）

44歲，名叫米雷莱斯（Eva Mireles）的教師，被確認是槍擊的犧性者之一。《紐約郵報》報道，指她是在保護學生的途中被殺。她被形容是一位備受愛戴，十分風趣的女性。在米雷莱斯於學校網頁上的自我介紹中，說道她有一個警察的丈夫，女兒已上了大學，還有3隻寵物，活躍並喜歡行山。

一名叫透納（Janine A Turner）的婦女，在個人的Twitter上寫道，她的侄子在槍擊事件中受了非致命傷，並寫道：「在學期前，我的兒子原想着從這裏的私立學校轉到這間小學讀書，但因某些原因我不想這樣做。今天…我佷高興我跟隨了自己的直覺沒有讓他轉校。」