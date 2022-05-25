德州槍擊｜美國十年來最嚴重校園槍擊：槍支泛濫、倡武裝教師

美國再次發生槍擊案，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）於5月24日早上走入德州尤瓦爾迪（Uvalde）一間小學犯案，造成包括3名成人和18名學童等至少21人死亡，並有多人受傷，最終槍手被到場警員擊斃。面對近期連串槍擊案，總統拜登已明言會收緊槍管，並批評讓18歲青年能擁槍亳不合理。

然而，在美國社會今天槍支泛濫到幾乎是「總有一把喺左近」的時候，僅稍稍提高擁槍年齡的意義究竟有多大？



美國繼本月14日的水牛城槍擊，再有年輕槍手發動槍擊。今次涉案槍手同樣是18歲，初步仍未清楚其犯案動機，在他進入校園行兇前，他涉嫌先在家中槍傷自己的祖母，再開車前往羅伯小學，之後棄車徒步進入校園，其祖母其後已被送院搶救。據德州州長阿博特（Greg Abbott）表示，槍手是當地高中生，事發時攜帶一把手槍，亦可能有一支步槍。

至於本案的事發地點尤瓦爾迪，位於德州第二大城市聖安東尼奧以西135公里，鄰近墨西哥邊境，人口僅約1.6萬，主要為拉丁裔人士。而兇案現場的羅伯小學（Robb Elementary School）則有近600名年齡約7至10歲的二至四年級學生就讀。據統計資料顯示，該小學目前有近九成學生是拉丁裔，只有9%是白人，其中87%學生更是來自經濟狀況較差的家庭。

這次槍擊事件是過去十年來第二大的同類槍擊案件，是繼康涅狄格州桑迪胡克（Sandy Hook）小學槍擊案以來死傷第二慘重的校園槍擊案。2012年12月14日，20歲的蘭扎（Adam Lanza）在康涅狄格州紐敦鎮（Newtown）殺死母親後，進入當地一間小學亂槍掃射，造成26人死亡，當中大部分是兒童。這也是德州史上死傷最嚴重的校園槍擊案。

該州較近期的一宗發生在2018年5月18日，休斯敦南部聖塔菲高中（Santa Fe High School）發生槍擊案導致19名學生及1名老師死亡，另有10人受傷。

這次槍擊案是自2012年桑迪胡克（Sandy Hook）小學槍擊案以來，死傷第二慘重的校園槍擊案。(Getty)

「18歲擁槍不合理」恐也於事無補…

剛從亞洲之行返國的總統拜登（Joe Biden），隨後發表全國演說，在談及這宗剛發生的槍擊案時神情激動，表示自2012年桑迪胡克以來美國校園已發生逾900宗槍擊事件，聲言「經已厭倦」槍擊事件，並將這次大規模槍擊案稱為「美國的另一場大屠殺」。

他表示，「是時候將槍擊造成的痛苦轉化成行動」，重申「普及常識性涉槍械法律」的重要性，聲稱不是所有的悲劇都可以預防，但這些法律可以產生積極的影響。他又促請民眾反槍，並說：「一個18歲的孩子可以走進一間賣槍的商店，買兩支攻擊性武器的想法是錯誤的。除了殺人，你還需要攻擊性武器來做什麼？」這意味提高擁槍年齡或成收緊槍管的方向之一。

拜登激動表示「受夠了槍擊事件」，他或有意提高擁槍年齡下限。(AP)

然而，就在水牛城槍擊案發生後三天，美國政府便公佈了全國槍支製造和貿易的完整統計資料，為20年來首次。這些資料顯示，美國正處於空前的「購槍熱潮」，2020年製造的槍支數量已超過千萬，幾乎達到2000年的三倍。據日內瓦國際關係及發展高等學院去年的調查顯示，每100名美國人就有120支民用槍械，為全球擁槍率最高。而且，女性及非白人擁槍比例亦明顯在增加。

這份由美國煙酒槍炮及爆炸物管理局（ATF）發佈的報告顯示，美國槍支市場正持續擴大，每年的槍支製造量從2000年的390萬支增長到2020年的1130萬支。ATF官員表示，由於美國生產的槍支出口到海外的比例並不高，因此這些數字可以較為準確地反映美國國內的槍支市場。而且，這數字還不容括黑巿槍支。

報告指出，美國1994年推出的禁止生產和銷售半自動武器的「攻擊性武器禁令」於2004年到期後，似乎是推動國內槍支產業進入「繁榮時期」的原因之一。不僅於此，為滿足槍支市場需求，美國的槍支進口數量也在急劇上升，從十年前每年進口約200萬支的數字，上升到2020年進口數量翻了一倍，達到創紀錄的400多萬支。此外，ATF還披露了美國警方於去年在調查中共回收了19,344支「幽靈槍支」，較2016年增加了10倍。

美國槍支市場持續擴大，製造槍支數量空前泛濫。(Getty)

德州反倡武裝教師？

事實上，德州州長阿博特於一年前才簽署一項法案，讓德州撤銷了大部分的槍械管制，讓沒任何犯罪背景的成年人在沒有審查和訓練之下，合法攜帶槍支。該法案的其中一個目的，是要讓德州居民遇上罪案發生時，能在警察抵步前「舉槍自衛」，惟該法案受到外界不少批評，認為無助槍械暴力。

該州法案雖設有21歲或以上方可擁槍的年齡限制，惟今次事件已證明18歲的青年同樣輕易拿到槍械。槍手不僅帶了手槍，還可能有一枝步槍。而且據當地媒體報道，槍手在18歲生日時購買了大量槍械，並在個人社交網絡上上載槍械照片。

德州總檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）事後接受右翼新聞媒體 Newsmax訪問時建議，培訓武裝教師以防止像週二在尤瓦爾迪發生的槍擊事件。德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）也指，限制槍支權利對於防止槍擊案沒有作用，相反應推動在校園內加強執法。

美國槍擊問題可有解決的一天？圖為2018年當地紀念自桑迪胡克以來校園槍擊的遇難者而放的7000對鞋。(Getty)

由此看來，提高擁槍年齡在槍支泛濫、槍管寬鬆，以至校園以武制武的背景情況下，其作用和意義也著實不大，即使是未達到法定擁槍年齡的青少年，未來在當地要找尋一支槍犯案並非難事。

在每次校園槍擊案件發生後，美國社會總會有人呼籲收緊限制，惟該國寬鬆的槍械管制至今仍為人詬病。總統拜登這次開腔表態，最終能否得到參眾兩院議員支持立法收緊槍械管制尚未可知。即使最終收緊擁槍年度下限，槍支泛濫的情況或恐難以避免下一次慘劇的發生，加上近年「全民擁槍」的大勢下，拜登政府要在槍管問題上作出改變，似乎比2012年桑迪胡克小學槍擊案時更困難。