美國通貨膨脹嚴重水電費飆升　單親女老師訴說賣血漿補貼家用

「什麼都漲就是薪水不漲」，相信這是大多數人內心的聲音。美國路易斯安那州一名女老師希爾（Christina Seal），原本有著一份穩定工作，在學校擔任特教老師已經連續18年，但她也受到通膨影響，薪水不夠養家餬口，逼得她選擇賣血漿來補貼家用，不少人得知後都心有戚戚焉。



根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報道，現年41歲的希爾是一名單親媽媽，目前在學校擔任特殊教育老師，獨自撫養15歲的兒子和12歲的女兒。據了解，希爾擔任特教老師已經18年，年收入約5.4萬美金，但說實話，這樣的年薪在美國不算高，不過所幸工作穩定，加上路易斯安那州跟美國其他州相比，物價算是相對較低，所以薪水還能勉強養活一家三口。

只是這樣的生活，隨著去年底美國也出現通貨膨脹而變了調。原先她每週買菜錢約150美元，現在暴增到200美元；另外油價部分也漲了將近1倍，但最誇張的是水電費，直接翻倍成長，從每月150美元漲到300美元。

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希爾提到，兩個孩子們正值青春期，但為了節省開支，早餐只能吃花生醬配三明治。儘管已經盡量減少開銷，但還是不夠用，甚至還會透支。更讓希爾無奈的是，美國雖然針對低收入戶有提供各種補助計劃，但她卻被歸為中產階級，並不符合任何補助計劃，讓她又氣又無奈。

為了要多賺一點錢，希爾決定去賣血漿，每週抽2天血，平均月賺500美元。希爾還提到，每次來到診所時，總是隨處可見也來賣血漿的中產階級們，在這波通貨膨脹下，中產階級竟然成為受害最深的一群，讓她都忍不住直呼：「到底自己為何會淪落到這種地步？」

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