原材料價格升 日本固力果預告產品漲價或減量 Pocky棒7年首加價
撰文：聯合新聞網
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日媒報道，日本知名食品製造商「江崎固力果」（Glico）5月26日宣布，將8月起陸續調漲旗下產品價格，或是減少內容物總量，調整範圍包含「Pocky朱古力棒」在內共157項產品，漲幅從3%至24%不等。
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Pocky朱古力棒自2015年以來已七年未調整價格，未來零售含稅價將從167日圓（約港幣10.3元）提高至171日圓（約港幣10.5元）。
此外，有42項產品不會漲價，但會減少內容物含量，等同實質漲價。
固力果表示，全球小麥、油、奶製品等原物料價格不斷上漲，已經無法再用削減成本的方式吸收。
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