OREO餅乾擬再加價｜疫情下美國通貨膨脹壓力大　廠商支出成本暴增

美國民眾現在想吃零食，恐怕得要多掏出幾個銅板了。OREO餅乾原本才宣布10月漲價，受到通膨影響再加上運輸成本增加，恐怕從明年1月開始，一包OREO餅乾得再多掏一塊多港幣了。



轉一轉，舔一舔，OREO餅乾廣告中不可或缺的經典元素，超過百年品牌屹立不搖。只不過現在美國民眾想要吃到OREO，恐怕要花更多錢了。美國OREO價格，可能從2022年第1季開始漲約6至7%。

推出OREO的美國億滋食品大廠，10月才剛調整售價，400公克的餅乾漲到3塊多美金；現在又再度預告明年1月起還要再漲，等於每一包OREO得要再多一塊多港幣才吃得到。美國億滋食品大廠財務長：「（漲價）主要受到通膨壓力影響，我們面臨整個供應鏈壓力，最終我們相信藉此支持公司，以保持產品的品質。」億滋食品宣布喊漲，就是不敵疫情通膨壓力，還有原物料運輸成本上揚，都讓支出成本暴增。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）稱「我認為聯準會有能力解決（通貨膨脹），而且有從歷史中學到一課。」 美國正面臨通貨膨脹和物價飆漲，但財政部長耶倫信心喊話，認為有能力解決經濟困境，美國聯邦儲備系統也出手縮減購債，從本月開始將減少購買100億美元的美國公債。

美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）稱「今天（11月3日）聯邦公開市場委員會，維持基準利率逼近零，經濟有所進展朝向我們的目標前進。」不急着升息，美聯儲以低利率，盼能藉此帶動勞動市場成長、降低通貨膨脹的衝擊；鮑威爾也強調通貨膨脹是暫時的現象。然而像是加州目前還是面臨貨物塞在港口出不去，供應鏈停滯的瓶頸，鮑威爾也樂觀預估這樣的現象，到明年的2、3季將有可能改善。

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它其實是一種真菌，學名叫木蹄層孔菌，主要分布在歐洲，亞洲，非洲和北美等多處地方▼▼▼

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