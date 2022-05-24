特朗普訪日有得打高球看相撲　岸田文雄款待拜登方式相形見拙？

日本前首相安倍晉三在美國前總統特朗普到訪日本時可以說是熱情好客，除了招待他吃漢堡、看相撲外，還安排特朗普和日本好手打高爾夫球，在奧巴馬訪日時也邀請他到銀座名店品嘗高級壽司，相當有畫面感。然而這次拜登首次踏上日本，總是被媒體評價樸實的岸田文雄款待方式依舊很「平淡」，僅邀請拜登到「八芳園」用晚膳，八芳園是古老的日式庭園，因此岸田也被日媒評價「太乏味」。



日媒《日刊現代》報道，樸實首相的宴客方式依舊「平淡」，拜登在抵達日本後兩國領導人僅進行了短暫的會談，不過這卻是兩人首次面對面交談。為盡地主之情，今（23）日晚間首相岸田預計招待拜登到東京白金台的八芳園內用餐，八芳園是歷史悠久的古蹟，佔地4萬平方公尺，為戰國時代德川家康家臣大久保彦左衛門的宅邸，擁有回遊式的傳統庭園，岸田的妻子岸田裕子還將展示茶道給拜登觀賞。《日刊現代》指出，在能欣賞日本「和的景觀」、品嚐傳統和食、體驗日本文化的款待方式並沒有錯，但這樣的方式未免太無趣。

點圖比較拜登與特朗普訪日時獲得的待遇▼▼▼

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2017年美國前總統特朗普初次拜訪日本及2019年再次抵達日本時，前首相安倍晉三可是安排他和松山英樹和青木功等高爾夫好手打球，甚至迎合特朗普的口味，招待他大口吃漢堡、陪着他看相撲比賽，雖然一夥人表情被拍到相當無聊，但卻是令人難忘的一幕。此外，安倍在2014年迎接美國前總統奧巴馬時，也款待他去有「壽司之神」稱號的銀座高檔壽司店「數寄屋橋次郎」，當時安倍還被炮轟用人民「血稅」做外交而鬧得沸沸揚揚。

安倍最近還回憶表示，與特朗普共同愛好的高爾夫外交是「為了抑制力」，他指出「如此關係打好，美國肯定會進行報復（如果日本受到攻擊）」，而岸田首相似乎也一直在尋找所謂的「抑制力」效果。

據政府相關人員透露，岸田和拜登的共同愛好是棒球，原本打算在拜登訪日時招待他看棒球賽，不過卻因計畫的日子當天沒有比賽而作罷。除此之外這次日本媒體似乎也對拜登感到興趣缺缺，相比特朗普抵日時的大陣仗直播報道，在昨日拜登抵達時媒體並未追着他滿街跑，就像在看「2個不太有畫面感的人」一樣。

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