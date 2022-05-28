Johnny Depp與Amber Heard誹謗官司　一文看懂來龍去脈與可能結局

美國影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司進入最後階段，這宗民事官司牽涉家暴及出軌議題、明星級證人、爆紅律師團隊等，自4月起透過網絡直播鬧得沸沸揚揚，如今雙方律師均已結案陳詞，5月27日起進入陪審團討論階段，將判定誰勝誰敗，最終有6個可能的結局。



圖為尊尼特普（Johnny Depp）2022年5月27日離開位於維珍尼亞州的地方法院，有不少影迷現身支持他（Getty）

從離婚到互控誹謗

現年58歲的《魔盜王》男星尊尼特普與現年36歲的《水行俠》女星安芭赫德，2015年在美國洛杉磯結婚，但這段婚姻到了2016年5月亮起紅燈，安芭赫德向法院申請離婚，並在數天後申請取得針對尊尼特普的臨時禁制令，指自己遭受家暴，英國《太陽報》當時甚至直指尊尼特普為「虐妻男」（wife beater）。兩人的離婚官司在2016年8月達成和解協議，安芭赫德獲得700萬美元，再到了2017年，這段不足兩年的婚姻正式結束。

事情到了2018年12月再有新發展，安芭赫德投書《華盛頓郵報》，講述自己遭家暴的心路歷程，她未有具體點名任何人，但尊尼特普隨即成為眾矢之的，事業也大受影響，如今尊尼特普便是起訴安芭赫德誹謗，索償5,000萬美元。安芭赫德也提出反控訴，批評尊尼特普指控她是騙子，反求償1億美元。

早在這宗美國誹謗官司前，尊尼特普也在英國控告了《太陽報》誹謗，官司在2020年審訊後，最終尊尼特普敗訴。

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互控對方家暴

這宗誹謗官司自4月11日起在美國開審，由於兩位明星互揭黑歷史，互拋傷勢照片、錄音及短訊內容等作為證據，加上審訊設網絡直播，引來傳媒與網民的極大關注。安芭赫德在庭上繼續指控尊尼特普在酒後或藥後變得暴躁，又因質疑她與男星占士法蘭高（James Franco）有婚外情，曾掌摑她、踢她，甚至曾用一個酒瓶性侵犯（sexually assault）她。

尊尼特普一方的律師團隊則質疑她的證詞漏洞百出，如安芭赫德曾指尊尼特普的酒後暴力問題存在多時，但2012年卻曾向他送刀作為禮物等，律師又質疑安芭赫德曾修改傷勢照片。

尊尼特普一方律師質疑安芭赫德曾修改傷勢照片，令她的臉部「看起來更紅」。圖為庭上展示的傷勢照片（AP）

尊尼特普在庭上親自作證時否認有攻擊過任何女性，並指安芭赫德才是施暴者，稱自己受到這位前妻的辱罵與欺凌，並曾向他投擲酒瓶，導致他的手指嚴重受傷，玻璃碎片劃斷他右手中指指尖。

安芭赫德則否認展開攻擊，她承認曾在肢體衝突中動手打尊尼特普，稱是為保護自己。

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官司6個可能結局

7人陪審團將決定誰勝誰敗，他們在5月27日展開了逾2小時的商議，料將在5月31日繼續討論。據西班牙《馬卡報》分析，官司將有6個可能的結局：

1. 尊尼特普勝訴且成功索償5,000萬美元，這將是尊尼特普要求的全數金額，包括他因失去《魔盜王》系列電影角色而遭受的損失。

2. 尊尼特普勝訴但獲判金額少於5,000萬美元，這將少於尊尼特普要求的索償金額，但這也將讓尊尼特普取得勝利，洗脫家暴男之名。

3. 安芭赫德勝訴且成功獲賠1億美元，這將是安芭赫德反訴尊尼特普的全數索償金額。

4. 安芭赫德勝訴但獲判金額少於1億美元

5. 雙方均不獲賠償。這將讓此事懸而未決，無論是男方或女方，均可能對此會不滿意。

6. 庭外和解仍有可能，但報道也指出，由於官司已進入最後階段，這個機會不大。

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