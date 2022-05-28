Johnny Depp與Amber Heard案結案陳詞　女方稱非肢體暴力也是虐待

尊尼特普與前妻安芭赫德的5000萬美元誹謗官司進入最後的結辯程序，雙方律師各自做出結論後，將交由陪審團討論後判定誰勝誰敗，討論可能在幾小時內結束，或是要拖到幾天後才會有結果。儘管如此，尊尼與安芭都有影迷出現在法庭外，熱情的尊尼影迷還有人打扮成《魔盜王》系列裏的傑克船長，高調展現對他的支持，尊尼的粉絲也向安芭的擁護者嗆聲，毫不掩飾內心對安芭的不屑。



尊尼特普與安芭赫德早前出庭及離開法庭時狀況：（按圖了解）

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雙方律師都在結辯時用最冠冕堂皇的詞藻包裝，安芭律師強調尊尼對她造成的恐怖傷害，不一定要以肢體暴力的方式呈現才能被確定，更重要的是，陪審團要想清楚，這個案子關鍵不在於是否判定尊尼對安芭施以暴力，而是2018年12月她在《華盛頓時報》發文稱自己是家暴受害者的公眾象徵，其中並未指名道姓，這是在美國第一憲法修正案中所保障的言論自由權。言下之意，尊尼要認為這沒有直接點名家暴者身分的文章是在誹謗他、破壞他的演藝事業，完全是自己在對號入座，不能都怪到安芭頭上。

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尊尼的律師則表示他們已經證明尊尼並未對安芭施暴，尊尼也並不在意賠償金或是懲罰安芭，他只是想要獲得平反，透過法庭洗刷污名。尊尼律師稱他被安芭詆毀到可能到了死去時都會有不少曾景仰傑克船長的人覺得他真的打了女人，這並不是一個「Me Too」的時刻，因為沒有人出來表示自己也曾經被尊尼動粗過，只有安芭這麼堅持。

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