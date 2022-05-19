Johnny Depp女律師憑尖銳提問爆紅　頻打臉Amber Heard獲喻女雷神

美國影星尊尼特普（Johnny Depp）狀告同為演員的前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗與求償5000萬美元，案件審理現在進入第5周，焦點近日聚集到尊尼特普委任律師之一的瓦斯克斯（Camille Vasquez）身上。CNN指出，瓦斯克斯在交互詰問期間對赫德尖銳提問，獲得追蹤整起官司的網友和民眾關注。



CNN與每日郵報報道，瓦斯克斯在幾個問題點施壓赫德，讓兩人之間的交流顯得緊張。例如，瓦斯克斯讓赫德承認，儘管她之前聲稱已經把7百萬美元的離婚和解金全數捐給慈善團體，但實際上並沒有這麼做。

Amber Heard trying to lie her way out of not donating what she's been bragging about for years.



I of course had to throw in Franz Schubert's Ave Maria when the light was blinding the lovely Camille Vasquez 😂



Watching Amber restrain herself is hilarious to watch. pic.twitter.com/Bj8iEg5sla — Marie Watsen (@MarieWatsen) May 17, 2022

此外，赫德聲稱毒品與酒精將尊尼特普變成一個對她暴力相向的「怪物」，但瓦斯克斯就赫德自己吸毒的情況提出針對式質疑，「赫德女士，誰是這一段關係裏的真正怪物？」，讓赫德證稱「是尊尼的一半，不是尊尼的全部。他的另外一半美好跟令人驚嘆，是我愛的男人」。

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根據布朗．鲁德尼克律師事務所（Brown Rudnick）網站的簡歷，瓦斯克斯2006年在南加州大學（USC）取得學士學位（B.S.），並獲頒極優等榮譽（Magna Cum Laude），2010年在西南大學法學院（Southwestern Law School）取得法律博士（J.D.），目前就職於該所訴訟與仲裁業務部門，對危機溝通（Crisis Communication）也有經驗。

報道指出，瓦斯克斯為尊尼特普辯護的表現讓他的粉絲們讚不絕口，也為她贏得大量網友關注，並上網分享她「拷問」赫德的影片，還有網友在Twitter發布身穿「我喜愛瓦斯克斯」T恤的照片、貼出將她描繪成雷神的梗圖，甚至製作TikTok短片，將瓦斯克斯與尊尼特普交換眼色、握手與密切交談的影像配上浪漫流行歌曲。

CNN曾聯繫瓦斯克斯徵求意見，她則透過電郵回應指自己要直到官司結束才會發言。曾代表過韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的危機專員恩格邁爾（Juda Engelmayer）告訴野獸日報，「尊尼特普正在社群媒體獲勝，所以他的律師也做到同樣的事。傳統上，為被控性犯罪男性進行辯護的女性會遇上網路仇恨，但瓦斯克斯似乎得益於尊尼的好評」。

Camille Vasquez taking photos with the alpacas ! pic.twitter.com/JK9oibiVMv — JAMES (@jamesfromcourt) May 18, 2022

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