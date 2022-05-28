中國與所羅門群島簽署民用航空運輸諒解備忘錄

中國民航局公布，中國與所羅門群島近日簽署民用航空運輸諒解備忘錄，為雙方空運企業開通兩國間航線航班或開展代號共享等商務合作奠定了法律基礎。



消息稱，中國駐所羅門群島大使李明代表中方與所羅門群島通訊和民航部長阿格瓦卡5月26日在所首都霍尼亞拉共同簽署了《中國民用航空局與所羅門群島民用航空局民用航空運輸諒解備忘錄》，並草簽了中所航空運輸協定文本。

中國國務委員兼外長王毅與所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）共同見證了簽署。

消息指出，有關協議的簽署是落實兩國領導人共識、推動共建「一帶一路」倡議的重要舉措，對進一步加強中所關係和兩國民航合作具有重要意義。同時，協議為雙方空運企業開通兩國間航線航班或開展代號共享等商務合作奠定了法律基礎，將有力支持中所經貿合作和人員往來的進一步發展。

中國國務委員兼外長王毅和所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）2022年5月26日在所羅門群島首都霍尼亞拉（Honiara）會面並一同出席聯合記者會。（AP）

王毅訪問所羅門群島期間表示，中所關係已經走在中國同太平洋島國關係的前列。針對中所安全合作框架協議引起一些議論和猜疑，王毅表示，中方同所方商簽的安全合作框架協議，是主權國家之間的合作，旨在協助所方提升警務執法能力，支持所方更好地維護社會治安，同時保護在所中國公民和機構安全，合情合理合法，一切都在陽光下運行。

4月19日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上宣布，中國和所羅門群島日前正式簽署雙邊安全合作框架協議。「經中所兩國政府批准，近日中國國務委員兼外長王毅和所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）分別代表兩國政府正式簽署了中所政府間安全合作框架協議」。