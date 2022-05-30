回應布林肯言論　中國外交部：真正想操弄巴切萊特訪華的是美方

中國外交部發言人趙立堅5月30日主持例行記者會，並回應記者提問。有記者稱5月28日美國國務卿布林肯發表聲明稱，中國政府對聯合國人權高專巴切萊特訪華設置條件，對訪問進行限制和操弄，美方對此表示關切。



趙立堅稱應中國政府邀請，聯合國人權高專巴切萊特（Michelle Bachelet）5月23日至28日對中國進行訪問。中方認為，這是一次增進了解之旅、加強合作之旅、正本清源之旅。訪問期間，巴切萊特高專參訪了廣州和新疆，通過會談會見、座談交流、實地走訪等多種形式，全面加深了對中國人權發展道路的理解和認同，親身感受了一個社會安全、穩定發展、持續向好、人民安居樂業的真實新疆。

在事實和真相面前，所有的涉疆謊言、謠言都不攻自破。但總有一些「裝睡的人」是怎麼捅也捅不醒的。美國對新疆事實真相視而不見，充耳不聞，又拿出那些早已被戳穿無數遍的謊言謠言，老調重彈，對中國抹黑攻擊。可笑的是，他們又編造新的謊言，聲稱中方限制和操縱此訪。事實上，巴切萊特高專在訪華期間的活動安排均是根據其意願、經雙方充分協商進行的。巴切萊特高專在新聞發佈會上也表示，訪華期間進行了不受監督的廣泛交流。何來限制？何來操弄？事實上，真正想操弄此訪的，恰恰是美方。從一開始極力要求巴切萊特高專訪華的是美國，為巴切萊特高專訪華設置種種條件的也是美國。現在攻擊抹黑巴切萊特高專訪問的還是美國。美國根本不關心什麼人權狀況，只是想拿着人權當幌子，不斷污衊詆毀、打壓遏制中國，美國的虛偽面目和政治圖謀早已被世人看得清清楚楚。

反觀美國自身的人權狀況就像「皇帝的新衣」。近日，德州的校園發生惡性槍擊事件，這尤其令人心痛。美國廣大普通民眾，包括少年兒童的生命權都難以得到保障。2001年以來，美國在約80個國家以「反恐」之名，或發動戰爭，或開展軍事行動。造成包括30萬平民在內的超過80萬人死亡。美國在全球各地設立關塔那摩這樣的「黑監獄」，未經審判就將人長期任意拘押、施加酷刑或虐待。美國國內種族主義根深蒂固，非洲裔、亞洲裔等少數族裔面臨系統性種族歧視。

凡此種種，不一而足。美國對國內嚴重的侵犯人權問題視而不見，又有什麼資格對別國指指點點，橫加干涉？在此，中方要求人權高專辦對美國存在的人權問題開展調查並提交報告。