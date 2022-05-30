美方質疑巴切萊特訪華行程受限制　環時：不可告人的政治目的露骨

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet），上周六（28日）結束6天訪華行程。美國國務卿布林肯發表聲明，質疑中國向巴切萊特實施附加條件，令她未能評估中國人權狀況。

昨日（29日），《環球時報》發表社評稱，巴切萊特的訪華之行尚未開始，美英等國家就拋出有罪推定式的質疑，美方甚至斷言巴切萊特訪華是「一個錯誤」；當巴切萊特客觀地講述她在中國的見聞後，美方卻誣稱她受到限制和操縱，其不可告人的政治目的愈來愈露骨。



社評指出，訪華期間，巴切萊特在備受外界關注的新疆議題上，到訪了喀什、烏魯木齊等地，又與少數民族、專家學者等人士交流。巴切萊特強調，上述會談是在無人監督的情況下進行，顯然是委婉地回應了美西方輿論一段時間以來刻意營造的陰謀論。

社評指，巴切萊特講述她在中國的見聞後，美方卻帶頭出來表達「關切」和「不安」，誣稱她此行受到「限制」和「操縱」，並又端出了過去抹黑新疆的謊言當佐料。社評批評，西方國家當初一個勁要求巴切萊特訪華，現在卻無端攻擊她，其不可告人的政治目的越來越露骨。

社評又批評，美國及西方國家有人想藉涉疆問題打造「人權鐵幕」，編造所謂的「失蹤者名單」，關聯西方國家的「集中營」等歷史記憶，將種族滅絕、強迫勞動等罪行強扣在新疆頭上，編出不同版本的恐怖故事。

社評指出，在巴切萊特訪問期間，有所謂匿名的「高級外交官」卻對外宣稱本次訪問「是中國的勝利」。此說法恰恰暴露出美國及西方國家的真實想法，將聯合國人權高專與中國的正常交流互動，當成地緣政治博弈的一個環節，費盡心思要給中國「定罪」，但裝睡的人永遠叫不醒，人權進步本無止境，又何來輸贏。