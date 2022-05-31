移民｜英國推HPI工作簽證計劃吸人才促進經濟　如意算盤或難打響

英國推出新的工作簽證計劃「High-potential individual」，旨在吸引各地頂尖大學的畢業生人才到英國創業及發展事業，從而促進國內經濟。但是在計劃背後，是否存在隱憂？



根據計劃，申請人須在過去5年內，於全球50大的「世界名校」畢業，而他們就讀的大學必須在3個世界排名榜中的至少兩個進入前50名內，意味英國吸納人才的目標是世界頂尖精英。

英國內政大臣彭黛玲（Priti Patel）表示，「這是我們以積分為基礎的移民系統的一部分。這個系統最看重的是人的能力，而不是來自哪裏。」

雖然計劃指明要吸引各地人才，但是否真的做到吸納來自不同國家的人才到英國？有批評指，入榜的大學僅來自少數較發達國家，令這計劃的申請資格限制於畢業生的個人出生地，變相懲罰較貧窮國家的畢業生。有網民更斥責這計劃是「種族主義」。

表面上，這項新計劃對英國來說也是有賺無蝕。新計劃原意是吸納專才在英國開拓事業促進國內經濟，即使允許畢業生事先未獲工作機會的情況下來到英國，他們找到工作之前，在英國的衣食住行都需要花費，這已經有助促進英國經濟。

不過觀乎計劃的出台背景，英國數年以來一直面臨勞動市場吃緊的局面，英國脫歐導致歐盟移民被迫離開英國，而且新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響人口流動，加劇勞動市場問題，尤其是基層工作面臨勞工短缺。

製造、物流和食品業的企業均敦促政府放寬工作相關規定，例如外國勞工簽證及新移民入境限制等，反映當地藍領工種嚴重缺乏勞動力。對照今次的工作簽證計劃目標是主打吸納精英，這可能會出現資源錯配的情況，無助解決這個底層經濟問題，英國的如意算盤看來未必打得響。