彭博社：印度對逾500中企查賬涉中興Vivo等　中國外交部回應

彭博社5月30日引述消息稱，一些在印度有業務的中國公司被指涉嫌財務違規而遭審查，消息人士稱，初步調查結果報告預計在7月出爐。



彭博社引述知情人士稱，印度企業事務部（Ministry of Corporate Affairs）正在調查中興通訊、Vivo、Oppo及華為等逾500間中國公司在印業務的賬目。阿里巴巴旗下數間印度子公司如E-commerce Pvt. Ltd.及Alibaba Cloud (India) LLP亦在受查之列。

部門稱會細看審計師報告以及接獲未具名消息人士通報，根據一些文件，有公司涉及可能的詐騙行為。當局被要求緊急地研究中興的賬目以及呈交有關發現。在Vivo的個案中，調查是在4月被提出進行的，目的是偵查公司是否涉及所有權與財務報告方面的重大違規行為。

在一些個案中，企業事務部向那些公司發信，要求提供董事、股東及最終受益人及持有人，還有公司其他詳細資料。消息人士稱，當檢查報告出爐後，企業事務部將決定是否需要由它轄下的的嚴重詐欺調查辦公室（Serious Fraud Investigation Office）作進一步調查。

中興及Vivo的代表未有回應媒體電查詢。媒體發到企業事務部的電郵亦未有回應。小米、Oppo、華為及阿里巴巴都沒回應媒體的電郵查詢。

小米旗下印度的子公司自2月被印度政府調查，來到4月底，公司銀行賬戶中7.25億美元被凍結，法院5月6日稱暫緩凍結一週。小米否認公司有任何不當行為。

中國外交部發言人趙立堅5月31日主持例行記者會。有記者提問，據報道，在對小米公司採取措施後，印度方面又將調查範圍擴大到其他中國公司，目前正在調查中興和vivo在印度的子公司涉嫌財務不當的行為。中方對此有何回應？

趙立堅表示，中國政府正在密切關注此事。中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營。同時我們堅定支持中國企業維護自身合法權益，印方應該依法合規行事，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。