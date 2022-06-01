烏克蘭｜北頓涅茨克失守　烏東頓巴斯以外會再起戰火嗎？

5月31日，烏軍在頓巴斯盧甘斯克僅存的城市地區北頓涅茨克（Severodonetsk）據報已有七成落入俄軍手中。為免出現馬里烏波爾（Mariupol）死守被俘的情況，烏軍似乎已準備從城市中心撤退。位於北頓涅茨克東南、頓涅茨克河南岸的利西昌斯克（Lysychansk）將成為烏軍在盧甘斯克州的最後一個據點。



對於俄軍集中大型火力集中攻擊小範圍目標而達成的戰果，歐美軍事評論圈似乎都開始出現較正面的評價。英國智庫皇家國防安全聯合軍種研究所（RUSI）的前總監Michael Clarke日前就撰文稱，過了近百日之後，「烏克蘭的俄軍攻勢終於開始看起來更有條理，即使尚未到戰略上明智或可持續的地步」。

美國西點軍校現代戰爭研究所學者David Johnson，也適逢其時在軍事戰略分析網站「War on the Rocks」撰文，認為在一場戰爭中質素佔優的軍隊不一定能取勝，數量上佔優的可能會得到最終的勝利。

目前，烏克蘭失守盧甘斯克全境，大概只是一個時間問題。即使如今美國拜登當局將向烏方輸出射程較遠的火箭系統，對於可能在數日內即將失守的西頓涅茨克和利西昌斯克前線而言，已是遠水難救近火。

如果我們撇開和平談判的可能，烏克蘭的戰場上大概有三大未來面向值得關注。

利西昌斯克（Lysychansk）位於頓涅茨克河南岸，將成為烏克蘭在盧甘斯克州的最後一個據點。（Liveuamap網站截圖）

首先，在盧甘斯克落入俄軍手中後，烏東頓巴斯地區的戰事大概依然會以俄軍大型炮轟配合向小範圍地區包圍的方式緩緩推進。

首當其衝的將會是位於頓涅茨克州北部交通要道上的巴赫穆特（Bakhmut），以至在俄控伊久姆（Izyum）和俄軍近日奪得的利曼（Lyman）以南的斯拉維揚斯克（Slovyansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）。

如果能奪下這些城市，俄軍對於頓涅茨克州的西部就能形成三而包圍的陣勢，再一次重演在這場戰爭中多次出現的戰事樣式，進一步明確化俄方打贏頓巴斯之戰的局面（即奪得盧甘斯克和頓涅茨克兩州全境）。

不過，斯拉維揚斯克和克拉馬托爾斯克自2014年來也屬於烏克蘭方面的頓巴斯前線，八年以來有堅固的防禦工事。因此，除非盧甘斯克之失使烏克蘭軍隊全面喪失戰鬥意志，否則，跟今天的頓巴斯戰事一樣，這將是一場俄軍緩慢推進的持久戰。

烏東首當其衝的將會是位於頓涅茨克州北部交通要道上的巴赫穆特（Bakhmut），以至在俄控伊久姆（Izyum）和俄軍近日奪得的利曼（Lyman）以南的斯拉維揚斯克（Slovyansk）和克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）。（Liveuamap截圖）

這種持久戰也代表着這場戰爭的決勝關鍵：到底獲歐美支持的烏克蘭，以及飽受歐美制裁卻有更廣大軍事和人力資源的俄羅斯之間，哪一方能堅持到最後？

其次，盧甘斯克之勝未必沒有可能會對俄方起到鼓舞作用，使其重新發起對此前已撤出的戰線的攻擊。以拉脫維亞為基地的俄國獨立媒體Meduza此前就曾引述消息稱，克里姆林宮正在討論重新對基輔展開攻勢，更預計在本年秋天即能獲得「全面勝利」。

該媒體在5月30日亦發布消息指，就在烏克蘭基輔以東城市蘇梅（Sumy）旁邊的俄羅斯庫爾斯克州（Kursk），其州長Roman Starovoyt宣布「大量國家防人員、大砲和火箭發射器等更多的武器已經到達，並將留在區內」，稱「在邊境地區，我們看見人們聽到爆炸聲的報告，這是我們的軍隊……在鄰近地區的工作。」

有報道指俄方正在烏克蘭基輔以東城市蘇梅（Sumy）旁邊的俄羅斯庫爾斯克州（Kursk，圖中紅圈處）加駐兵力。（Liveuamap截圖）

而烏克蘭軍方5月31日亦指白羅斯正將庫存的坦克和車輛運進俄羅斯。

從這些消息來看，烏克蘭的東北部也不能鬆懈。

最後，烏克蘭南部的局勢也特別值得關注。俄軍在開戰之初奪得的黑海口赫爾松市（Kherson），至今依然是南北劃分烏克蘭國土的第聶伯河（Dnieper River）西岸上唯一的俄國控制區。自俄軍在3月底將戰爭重心移向頓巴斯以來，此地一直受到烏軍的反攻，出現了前線爭持的局面。

赫爾松市（圖中黑方格處）是俄方在第聶伯河西岸的唯一佔領地。該地對克里米亞的供水也有關鍵影響。（Liveuamap截圖）

在奪得馬里烏波爾之後，俄軍一直在管治、政治和物流佈置上不斷鞏固其從俄羅斯國土經烏克蘭南部沿岸直達赫爾松、克里米亞的「陸橋」，希望製造出實然管治的事實。例如俄國官媒就宣稱如今赫爾松州的商店都已接受俄羅斯盧布付款，而烏克蘭的流動通訊已被中止，人民正改用俄羅斯的SIM卡。

如果俄軍能將赫爾松的局勢穩定下來，甚至如當地俄方領袖所言，直接收歸俄國，未來這個第聶伯河西岸的據點，將有助俄方發動西進攻勢。

不過，在烏克蘭進一步得到歐美更具攻擊力的軍備援助，例如美國的HIMARS多管火箭炮等，赫爾松地區的烏軍反攻可能會比今天更強，導致在頓巴斯地區緩緩推進的俄軍不得不分散資源應對，使烏克蘭戰場重新出現兩條主要戰線。