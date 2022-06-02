加拿大卑詩省明年起試行持少量毒品非刑事化　鼓勵以治療代替處罰

加拿大聯邦政府5月31日宣布，卑詩省（British Columbia）在2023年1月至2026年1月將試行把成年人持有少量某些非法藥物改為非刑事化。政府希望透過減低吸毒者對被捕的恐懼，鼓勵以治療代替刑事處罰，以助解決吸毒過量死亡人數創紀錄的問題。



聯邦心理健康和成癮部長貝內特（Carolyn Bennett）和卑詩省心理健康和成癮部長馬爾科姆森（Sheila Malcolmson）31日在溫哥華（Vancouver）宣布，由2023年1月31日至2026年1月31日，成年人持有不多於2.5克的少量鴉片（Opioids）、可卡因（Cocaine）、冰毒（甲基安非他命，Methamphetamine）和搖頭丸（Columbia），不會遭逮捕、指控或扣押。

圖為2021年，醫護人員在加拿大卑詩省溫哥華攙扶一名過量服用藥物的人。（AP）

這項方案旨在消除濫用藥物的污名並鼓勵以治療替代刑事處罰。加拿大衞生部與加拿大公共衞生局推文稱，這種豁免有助減少和藥物使用相關的危害並增加獲得健康和社會服務的機會。

馬爾科姆森稱： 「擔心遭定罪導致許多人隱藏他們的毒癮並獨自用藥，這可能意味着孤獨地死去，尤其是在這種讓人感到悲哀、非法藥物毒性增加的氣候下。」