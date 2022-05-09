泰嚇人｜曼谷的士司機遇「怪客」車內處理毒品　靠TikTok手勢自救

【看見泰國】曼谷的士司機塔農薩（Tanongsak Liangsa），近日1名載到持有武器及疑似握有毒品的乘客，巧用在社群平台TikTok學到的手勢，比出「540」向警方發出求救信號，成功救了自己一命！



危險乘客拿槍揮舞、處理毒品 司機嚇傻

49歲的塔農薩日前在Mor Chit區載到一名23歲的男子，要求前往Phetkasem區，但是該男子途中多次改變目的地，起先還表明自己是一名警察，後來又說其實是「離家出走」。

就在塔農薩被搞得一團混亂之際，他發現男子在車內疑似在處理毒品，在羅勇市（Rayong）班昌​（Ban Chang）附近，男子竟突然拿出槍枝揮舞，又開玩笑似地幫自己戴上手銬。

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機警改道警察局 TikTok手勢救命

塔農薩表示當時害怕極了，但仍聽從指示繼續開車，後來欺騙該男子他要去加油站上廁所，並趁機設置導航到春武里府Ban Bueng的警察局。塔農薩到達警局後，便做出社群媒體TikTok爆紅的求救手勢。

TikTok上廣傳的救命手勢包含三個部份，即所謂的「540」，手掌攤平為「5」、收起大拇指為「4」，握拳為「0」。

當地警方察覺後，立刻上前逮捕該名男子，並從男子身上起出一把BB槍、小刀、手銬、手電筒及4部手機；對該男子進行尿液檢查後，發現含有麻醉劑的痕跡。警方後來還給了塔農薩300泰銖作為油錢補貼。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】