英女王登基70周年「有些不適」缺席今日儀式

現年96歲的伊利沙伯二世6月2日在白金漢宮（Buckingham Palace）觀賞御林軍校閱儀式後，白金漢宮指她感到有些不適，因此不會在3日到倫敦聖保羅大教堂（St Paul's Cathedral）的女王壽辰感恩崇拜（National Service of Thanksgiving）。



為慶祝她登基70年，英國展開為期4天的典禮、派對和遊行活動。笑容滿面的英女王2日朝着白金漢宮外歡呼的群眾揮手，不過她因有些許不適，將錯過3日舉行的儀式。

她2日與王室成員一同在白金漢宮陽台露面，但王室隨後表示，女王行動不便問題復發且感到有些不適（some discomfort），不會參加3日的感恩祟拜儀式。

她因白金漢宮所講的「偶發性行動不便問題」，近月公開露面次數減少。

白金漢宮稱：「女王非常享受今天的生日閱兵和空中分列式表演，但有些不適。考量到參加明天聖保羅大教堂感恩崇拜儀式的行程與活動，女王陛下極不情願地做出不參加的決定。」

王室稱，伊利沙伯仍按計劃於2日晚間在溫莎堡參與點亮火炬的活動。英國和英聯邦等地將點燃逾1,500個白金禧年火炬（Jubilee Beacons）慶祝，主火炬設在白金漢宮。

數以萬計的民眾在倫敦街頭觀賞閱兵，熱鬧非常，但女王的情況讓首日的「白金禧」慶典稍微失色。

白金禧年的慶祝活動在週末繼續進行，但現時未知她需要休息的消息會否影響往後的活動。

除了她，英女王次子安德魯王子（Prince Andrew）因確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），也將缺席3日舉行的感恩儀式。

伊利沙伯公主25歲時成為女王，是英國在位時間最長的君主，也是第一個達到在位70年這一里程碑的君主。