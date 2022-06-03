韓國開關｜為申請簽證通宵排隊　駐日本大使館外大排長龍

韓國開放觀光簽證申請，引來了大批日本人在駐日大使館前大排長龍，而且大部分都是女性。她們的目的只有一個：就是要去韓國旅行。



韓國政府在6月1日，宣布重新開放旅遊，容許個人以觀光目的入境。韓國駐日本大使館自31日起，已有人留守在大使館前，通宵排隊等候申請簽證。

韓國《朝鮮日報》報道，排第一位的人已在31日晚上7時開始等待，到了1日早上9時，排隊的人已超過400人。據領事部人們指出，他們一天只能受理200個申請，因此要求沒有排到籌號的人離開。但因第二天會繼續受理關係，有人選擇通宵留守，排隊到2日去。

日本人前往韓國旅行的熱情超越想像之外，讓大使館人員吃驚。想要申請韓國旅遊簽證，必須準備申請文件、護照、機票預認確認書等資料，還要親身前往大使館遞交，成功受理後還需要等大約兩至四周。

圖為6月1日，韓國駐日本東京的大使館外，有大量等着申請旅遊簽署的人在排隊。（AP）

報道指在隊伍中有超過九成的都是女性，而不少都是K-POP等流行文化的粉絲。有人為了去看演唱會，購買了不同時間點的機票。被問道會否擔心浪費錢的問題，她們回答說「一直很期待去韓國旅行」，「費用的問題不大」。

韓國與日本原本互設免簽證旅遊入境，但受疫情影響在2020年3月起停止。在疫情前兩國年間互訪旅客超過1000萬，個別審批簽證並不可能，要解決排隊和不便就只能重開免簽證入境才可。

不過由於外交為相互主義關係，韓國不可能單方面批准免簽證入境。日本目前僅開放旅行團入境，個人遊暫時不會受理。