日本開關｜東瀛遊兩團6月出發　縱橫遊推「激筍團」包7日檢疫酒店

新冠疫情全球放緩，不少港人外遊目的地陸續重啟旅遊業，其中日本將於6月10日開關，港人可以小型旅行團方式「返鄉下」而入境毋須檢疫。東瀛遊上周五（27日）推出二人可成團的行程後，雖然七日收費近3萬元，但仍收到大批心急外遊顧客查詢，不足4日內已有兩團成團，將於6月中旬出發；同樣以辦日本遊著名的縱橫遊，昨日（30日）公布推出新行程，8日團團費壓縮至約2.3萬元，費用更包括回港的7日檢疫酒店，價錢撼贏東瀛遊。



▼日本公布6月10日開關▼



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東瀛遊網站搜尋人次逾10萬

日本宣布6月10日開關後不久，東瀛遊推出東京、長野立山黑部雪壁7日「小包團」，二人報名便可成行，團費為28,989元，包括一日三餐、回程的檢測費用等。惟抵港後7日的檢疫酒店須自費入住，東瀛遊只提供免手續費代訂服務。

東瀛遊執行董事禤國全透露，日本開關確實引起大批市民關注，周末收到約200至300個電話查詢，網站的搜尋人次更逾10萬，亦有部份市民直接前往分行查詢。現時已有兩組顧客成團，分別於6月15日及22日出發。

5月27日，東瀛遊公布，推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團。（資料圖片）

行程包括立山黑部雪壁屬期間限定

不過禤坦言，由於日本當局仍未公布細節，包括旅行團人數上限等，因此目前根據日本5月初開放首批旅客的標準設計行程。他亦透露，待日本當局宣布詳情後，將推出度身訂造的旅遊產品。

至於為何首推「東京、長野立山黑部雪壁團」，禤則解釋「取易不取難」，目前本港直航往日本的航班，僅得東京及大阪，而行程中包括的黑部雪壁，屬每年3月至6月期間限定的奇景。

5月27日，東瀛遊公布，推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團。（資料圖片）

旅客禁乘公共交通致成本偏高

對於坊間的聲音批評數萬元的團費定價過高，禤國全解釋日本規定小型旅行團入境之餘，亦禁止旅客乘搭公共交通工具，如港人常搭的新幹線等。換言之，實際成本包括領隊的機票及檢疫酒店，以及聘請當地司機的費用，因此在人數限制下，定價難與疫情前相提並論。

以前一個團同30個人除，𠵱家同兩個人除，成本咪貴咗好多。見到坊間幾千蚊團去日本真係笑話，淨係機票都六、七千蚊，完全不可能嘅事。 東瀛遊執行董事禤國全

日本《產經新聞》周日（28日）報道指「全面禁止自由時間，包括購物或夜遊等並非不可能」。禤則提到日本早於2010年便制定4,000萬旅客量的計劃，本來有望於2020年達到目標，同時日本酒店、食肆、零售等商界對經濟抱有訴求，故估計閉環式的旅遊太苛刻，推行的機會不大。但他坦言，旅行團須根據申報的行程帶隊，否則須付上法律責任。

遊日期間確診旅保受保 旅行社安排改機票

也許欲前往日本的市民仍抱有疑問，例如遇到在當地確診，或回程前航班觸及熔斷機制等情況，應如何處理。禤逐一說明指，顧客報團時須購買東瀛遊提供的醫療保險，賠償包括確診新冠肺炎後的醫療費用，若以7日受保期計算，每人只須支付399元。至於病癒後回港的機票，旅行社會與航空公司因應特別情況，商討更改時間。

▼5月11日 松本清「香港1號店」在apm開幕▼



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若觸發熔斷機制 航空公司將互收顧客

熔斷機制方面，政府周日公布規定，每10日為一個界線，若同一航線於10日內首次觸發機制，航空公司只需罰款2萬元，毋須停飛；第二次觸動才需禁飛5日，變相放寬機制。

禤認為政府調整機制後，觸發熔斷機率不大，縱使航班不幸被勒令禁飛，航空公司間亦會互相接收旅客，惟多出的住宿及飲食費用，則由旅客自行承擔。「任何變數都有可能，但驚就乜都冇得做。」

檢疫酒店不足因內地人經香港折返

不過現時旅行團最困難並非日本的限制，反而為業界人手流失的問題。禤透露，由於長期封關影響收入，其公司的人手亦由高峰期的600多人，減至目前不足200人。他並提到回港的7日檢疫酒店，亦是政府須解決的問題。由於內地不少國際航線已停飛，造成機票「天價」，內地人寧願來港坐7日「疫監」，仍選擇經香港返回內地，以致供應緊張。

縱橫遊推8日團收2.3萬 包回港7日檢疫酒店

不過有旅行社慶幸得到檢疫酒店預留房間。縱橫遊常務董事袁振寧早前向《香港01》透露，正計劃14日大阪團，收費為4.5萬元。不過經過數日的調整後，昨日正式推出最新版本，行程一共8日，包括東京、輕井澤、伊豆、靜岡等地，最早可於6月17日出發。

每人團費為22,888元，包括代辦旅遊簽證、回程的檢測費用、回港的隔離酒店（觀塘帝盛酒店包三餐），但不包括旅遊保險，及每日130元的服務費。他坦言已盡量調整價格，「做咗個產品唔係特別平，但已經比起以前平。」

5月30日，縱橫遊推出8日行程，包括東京、輕井澤、伊豆、靜岡等地。

檢疫酒店為旅行社留房 香港快運加開航班

袁表示，由於日本放寬入境措施，帶動供應增加，香港快運得悉需求後亦加開航班，以觀察市場反應，因此他亦隨即向香港快運取得機位。他並解釋，早前所指的8月才可出團，並非設人數上限的小包團，而是10人以上的旅行團。

惟對於旅客而言，回港的7日檢疫酒店才是最大的考慮因素。袁感嘆在重重障礙下，推出旅遊產品並不容易，他感謝酒店為幫助業界復甦，破例預留房間︰「正常邊有酒店肯咁樣Hold房？」