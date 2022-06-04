俄烏戰爭100天｜烏克蘭應否「領土換取停戰」歐美與基輔各有盤算

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，來到6月4日，戰事持續已滿100天。它最終如何收場，成為國際社會與輿論討論的焦點。美國總統拜登（ Joe Biden）6月3日拒絕排除可能由烏克蘭將部份領土割讓給俄羅斯，以結束戰爭。



一名記者在美國5月就業報告發布後問拜登：「烏克蘭必須割讓領土才能實現和平嗎？」

他稱：「一開始我就說過，而且我一直（認為）——不是每個人都同意我的觀點——沒有烏克蘭就什麼都不成事，」他開始回答：「這是他們的領土。 我不會告訴他們應該做什麼和不應該做什麼。」

他說：「但在我看來，在某些時候，這裏必須通過談判解決，那意味着什麼，我不知道。 我想現時沒有人知道。但與此同時，我們將繼續讓烏克蘭人處於可以自衛的狀態。」

割地話題被炒熱 基輔拒讓步

有關烏克蘭應否以割地換取和平的討論，自俄烏2月24日開戰後已不時出現，傳聞一些歐洲國家領導人都曾嘗試遊說烏克蘭。

這個意念最近又被炒熱。美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）5月23日稱烏克蘭應放棄頓巴斯（Donbass）和克里米亞（Crimea），令與俄和談可取得成果。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）批評這個說法，並稱烏軍奮戰到底、寸土不讓。

美媒近日稱包括美國在內一些西方國家認為，烏克蘭應利用外國軍援促成停火，以談判達致俄羅斯停戰撤走；美國則想讓俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）在戰事中承受「戰略性失敗」，令莫斯科再也無法做出類似行為；而基輔則想在這場戰爭中取勝。

制定重返和談框架 基輔無份？

多位熟悉會談內情的消息人士告訴美國有線新聞網絡（CNN），美國官員最近數週定期與英國和歐同行會面，討論停火以及通過談判解決結束戰爭的、可能的框架。 主題之一是意大利4月底提出的四點框架。框架涉及烏克蘭承諾保持中立以換取一些安全保證，以及烏克蘭和俄羅斯之間就克里米亞和頓巴斯地區的未來進行談判。

儘管美國承諾過，沒有烏克蘭就什麼都不成事，烏克蘭並無直接參與這些討論。美國和烏克蘭官員表示，美國並無向烏克蘭施壓，要求其承諾某項計劃或直接推動他們與俄羅斯坐下來談。不過外界仍未知道，為了讓烏克蘭進行下一步對話，美國會認為什麼樣的框架是合適。