俄烏戰爭100天｜普京：不會阻礙烏克蘭糧食出口

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭）6月3日在接受俄羅斯電視媒體採訪時稱，西方試圖將世界糧食市場出現問題的責任轉嫁到俄羅斯身上，俄羅斯並未阻撓烏克蘭糧食出口。他警告稱，對俄實施新的制裁只會使情況繼續惡化。



普京稱，有人試圖將全球糧食市場的現狀的責任推卸到俄羅斯身上，但這是在嫁禍於人。國際糧食短缺問題早在俄羅斯在烏克蘭開展特別軍事行動之前就已發生。

普京表示，俄羅斯不會阻礙烏克蘭的糧食出口。當烏克蘭清理其港口時，俄羅斯不會從海上進行任何攻擊。烏克蘭的糧食可以通過俄羅斯控制的港口，比如別爾江斯克港（Berdyansk）出口，或者也可通過過境波蘭、匈牙利、羅馬尼亞和白羅斯出口。通過白羅斯出口是最便捷的方式，但首先需要解除對白羅斯的制裁。

他稱，俄羅斯也願意將小麥出口量提高到5,000萬噸。

他強調，俄羅斯已為保障烏克蘭糧食經俄控制的港口出口做好準備。「我們將保障船隻和平通行，保障通往相關港口的安全，保障外國船隻進出港及在亞速海和黑海海域一切方向的航行。」

普京表示，世界糧食市場的不利局面並非一夕形成。早在2020年2月，在應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的過程中，世界經濟即已下滑。美國錯誤的財政金融政策加劇了世界糧食市場的惡化。而歐洲國家，特別是歐盟在能源領域的短視政策導致能源部門投資不足，從而助推價格上漲。歐洲對俄天然氣政策導致天然氣價格上漲，化肥價格隨即上漲，因為有些化肥的生產是以消耗天然氣為代價的。這些因素導致世界市場化肥數量急劇下降，價格飆升。當俄羅斯在烏克蘭開展特別軍事行動後，美歐對俄開始採取制裁措施，進一步加劇了世界糧食和化肥領域的局勢惡化。

普京稱，對俄制裁只會導致糧食收成減少，而價格卻只會上升。