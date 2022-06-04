俄烏戰爭100天｜俄烏衝突百日 為戰爭埋單的究竟是誰？

自俄羅斯2月24日在烏克蘭展開「特別軍事行動」以來，俄烏衝突至6月3日已經百日。百日衝突後是怎樣一個基本盤？

根據烏克蘭總統澤連斯基6月2日在盧森堡眾議院發表視頻演講，俄羅斯已控制了烏克蘭大約20%的領土，面積達到近12.5萬平方公里。目前，頓巴斯地區仍是俄軍行動重點，俄烏雙方在北頓涅茨克的爭奪已經白熱化。聯合國難民署（UN refugee agency）5月23日報告稱，在烏克蘭的戰爭已讓800萬人在今年於境內流離失所，並錄得超過600萬名來自烏克蘭的難民已逃到國外。

烏克蘭難民魚貫地在克拉科夫一家東正教教堂進出。（Omar Marques／Getty Images）

俄烏和平談判「無限期擱置」，雙方相互指責對方導致了談判陷入僵局。而美西方不斷火上澆油，一邊軍援烏克蘭，一邊實施一系列對俄製裁。自2月24日俄烏衝突以來，西方國家對俄製裁手段涵蓋經濟、金融、能源、領空、科技和文體等領域。在一些西方公司和行業協會的配合下，對俄製裁外溢至文體娛領域與平民頭上。西方持續軍援烏克蘭，從最初的頭盔、防彈衣到現在的重型武器、高精尖武器，軍援力度不斷加強。最近，美國達成400億美元的援助烏法案，並批准最新一批武器援助，包括應烏方要求提供射程較遠的多管火箭炮系統。6月2日，歐盟27個成員國正式批准第六輪對俄製裁方案，其中包括石油禁運，相關制裁措施於3日正式生效。

戰亂之下，俄羅斯和烏克蘭作為直接參與的雙方，從國家、社會到民眾的影響不用多言，戰爭從來都是殘酷的，也是需要付出巨大代價的。但真正在為戰爭埋單的究竟是誰？——有人是搬起石頭砸自己的腳，自作自受；但更多的，卻是由於這次衝突極大傷害了全球經濟，讓世界最貧困的民眾遭受了最大傷害。

美歐算錯賬

現代戰爭，很重要的一環就是打經濟仗。經濟仗，有的時候來的更加現實——弱肉強食，就是叢林法則。就拿俄烏戰爭而言，作為主要經濟體的美國和歐盟，對俄羅斯這樣的軍事強國顯然不會直接硬碰硬，美國最擅長的就是代理人戰爭，可以讓自己的付出和損失降到最低。所以，可以看到，美歐除了軍援、聲援烏克蘭外，只能全力抓住俄羅斯經濟軟肋「猛攻」，試圖通過經貿和金融封鎖與制裁迫其就範，或對其戰爭能力釜底抽薪。特別是過程中，當俄羅斯在戰場上看似不盡如人意的表現，又讓美國和其他一些北約國家的人開始想入非非。他們遏制不住內心的衝動，企圖在不挑起跟俄羅斯直接衝突的前提下，更加深度地捲入這場戰爭，以便給俄羅斯帶來更大的打擊。

這裏有一個根本判斷就是，美歐認定俄羅斯靠油吃飯、「油癮」太重，整個俄羅斯經濟結構性問題嚴重，動其油氣會傷其七寸。誠然，俄羅斯經濟結構單一，油氣產值平均佔GDP三分之一，一旦出口受阻或價格過低會大傷元氣。但是，凡事都有兩面性，俄羅斯油氣又構成世界能源板塊重要支撐，特別是近鄰歐洲，經濟很大程度上長期靠俄油俄氣續命，依存度高達40%。歐盟跟着美國與俄斷油鬥氣，陷入作繭自縛之困境。

歐盟啟動第六輪對俄製裁，打算利用夏秋季能耗淡季窗口期，爭取在冬天到來前結束90%的對俄能源依賴。然而，百日「鬥氣」的結果表明形勢十分不樂觀，由於無法馬上找到油氣供應備胎，歐盟被迫承受高油價壓力，並捨近求遠從美國進口，甚至從印度那裏購進轉手高價俄羅斯油氣。不僅如此，匈牙利總理辦公室主任格格利·古亞什當地時間5月1日受訪時稱，匈牙利在俄羅斯天然氣工業銀行開户，以按照俄方提出的方式支付天然氣費用。此外，另有9個歐盟國家也在這麼做。他還說，為了被看起來在「做好歐洲人」，這些國家的領導人沒有承認這件事。而另外一些態度強硬的成員也已經被俄羅斯主動斷供。歐元區5月通脹按年增長8.1%，見證創區以來最高水平。

歐盟制裁俄羅斯天然氣：2022年5月5日，位於立陶宛維爾紐斯附近的Jauniunai氣體壓縮站施設。（AP）

這場戰爭目前來看，美國怎麼都是漁翁得利，但其實也不然。對於戰爭，美國非常舒服的模式是「死道友不死貧道」，美國其實最擔心的模式就是「道友、貧道一起死」。這個情況正在發生，連拜登也開始「怕」了。

國際油價、糧食價格均因這場戰爭而飆升至創記錄水平，美國正處在高通脹的階段。美國3月CPI按年漲幅為8.5%，創40年來最大值，4月CPI雖然小幅收窄至8.3%，但仍處於高位。高通脹直接造成：5月份密歇根大學消費者信心指數終值從初值59.1降至58.4，4月份的終值為65.2。也即是說，美國消費者信心在5月底進一步惡化至10年新低。美國商務部經濟分析局（BEA）最新數據顯示，4月份美國民眾的個人儲蓄率已降低至4.4%，這是自2008年以來的最低水平。這兩個數據透露的訊息是：「自2008年金融危機以來，消費者從未如此擔心」，「美國人正在減少儲蓄，這對美國經濟來說，將是一個潛在的麻煩」。要知道，這些正危及今年11月的美國國會中期選舉前景。

拜登不僅公開承認短期內不太可能降低高漲的能源和食品價格，建議考慮以低於市場價格繼續購買俄羅斯石油，拜登還似乎決定本月訪問沙特，會見王儲穆罕默德·本·薩勒曼。要知道，拜登上任早期迴避王儲、直接與老國王薩勒曼·本·阿卜杜勒-阿齊茲·阿勒沙特交流的嘗試沒有結果；與王儲電話溝通也對被對方直接掛電話； 美國原油增產的呼籲被沙特直接無視，兩國關係似乎最令人擔憂和最不確定的時期。隨着美國汽油價格飆升至創記錄水平，美國11月中期選舉也漸漸臨近。現實的壓力正逼迫拜登軟化立場，與沙特達成妥協，實現石油增產。 這是拜登的現實焦慮，恰恰證明拜登是急了。

+ 1

累及全球

百日「經濟戰」未及對俄羅斯傷筋動骨，但已讓美歐苦不堪言，深感「殺敵一千自損八百」之痛，更讓世界經濟在疫情沉痾重擊下平添新傷。尤其是糧食和能源供應短缺引發普遍性通脹壓力，已在部分國家產生「蝴蝶效應」，觸發新的經濟危機、社會危機乃至政治危機。

如果說，能源危機直接是打到歐美7寸的話，這張戰爭所助推的糧食危機則是殃及全球。世貿組織（WTO）總幹事奧孔喬-伊韋阿拉（Ngozi Okonjo-Iweala）3月24日就全球糧食危機曾發出警告，稱俄烏衝突導致的全球食品價格飆升，可能會在貧窮國家引發騷亂。

俄烏都是糧食產銷大國，受戰事和美歐制裁影響，兩國糧油缺席世界市場，穀物份額缺口三分之一，葵花籽斷供近一半。而且，俄羅斯作為化肥產銷大國出口無門，又加劇其他主產地糧油生產成本而進一步推高價格，形成多重危機疊加。石油、天然氣、糧食、食品油和化肥，這些都是大宗商品，如今已經全方面引發全球性市場紊亂和生態失序。

對於發展中國家，尤其是嚴重依賴進口的人口大國或原本勉強維持的小國，糧油漲價將帶來滅頂之災。如今已經開始顯現：

人口破億的埃及 80%的小麥、70%的葵花籽和40%的旅遊客源均來自俄烏，若非塞西政府下死命令穩價格保供應，另一場「麪包革命」恐怕在所難免。

中東大國伊朗被俄烏戰爭引發的高物價和高通脹連累，自5月初胡齊斯坦省始發示威活動後，民生抗議在不同城市此起彼伏。

近年瀕臨破產的「中東瑞士」黎巴嫩實在扛不住俄烏戰爭及美歐制裁引發的暴雷，於4月初宣佈進入破產狀態。

南亞的斯里蘭卡無法承受持續的糧食和能源雙雙短缺和價格攀高競走，正式選擇破產違約並停止償還外債，喪失自1948年獨立以來一直保持的「守信」國家記錄，而且社會陷入動盪衝突，政府被迫辭職。

世界銀行預測，由於俄烏衝突將改變世界交易、生產和消費的方式，2022年全球食品和糧食在去年上漲了31%的基礎上，還將繼續上漲22.9%。WTO總幹事坦言，擔憂如果各國不一道考慮如何減輕影響，「那不僅是今年，明年也將面臨一場（糧食）災難」。她警告道，若糧食價格繼續上漲，20世紀後期的糧食暴動（the food riots）有重演的危險。

更需要警惕的是，從新冠大流行開始，糧食貿易保護主義開始抬頭。今年，繼俄烏之後，白俄羅斯、土耳其、匈牙利、印尼、阿根廷都頒佈了出口限制性政策。從2月到4月，對食品實施出口限制的國家數量已從3個攀升至23個。戰爭、制裁及各種人為因素無疑大幅度提高了供應成本，進而抬高了糧食價格。當前，糧食安全的真正威脅是新冠疫情、俄烏戰爭、國家衝突、經濟制裁、糧食保護主義構成的逆全球化。

俄烏戰爭百日，相關各方都還有強烈的執念——藉助戰場決勝來制服對方，短時間也難以改變。這就意味着這場戰爭的外溢作用還會不斷擴大化，這就意味着更多危機會徘徊在多數發展中國家門口，黎巴嫩和斯里蘭卡未必是「唯二」的受害國，這就意味着世界上會有更多的百姓深受其害，不論是發達國家還是貧窮國家。他們才是這場戰爭的埋單者。