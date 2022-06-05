英女王與柏靈頓熊嘆茶　為演唱會打頭陣

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）慶祝登基70周年，她雖然因為健康問題而缺席多項活動，但她在6月4日於白金漢宮（Buckingham Palace）與國寶柏靈頓熊（Paddington Bear）一同享用下午茶，並為宮外舉行的演唱會打頭陣。



英國廣播公司（BBC）及《衛報》報道，白金漢宮外4日舉行白金禧演唱會，開場時大銀幕播放伊利沙伯二世與柏靈頓熊享用下午茶的片段，期間柏靈頓熊在帽子取出柑橘醬三文治，稱這是在緊急時候用的食物，女王則回應「我都是」，並從手袋拿出同款三文治，表示留待之後才吃。

女王的助手其後提醒派對即將開始，柏靈頓熊向女王致敬，祝賀對方登基白金禧，並感謝她的付出，伊利沙伯二世則表示感激。畫面其後轉向白金漢宮外，一眾皇家軍樂隊成員奏起皇后樂隊（Queen）的名曲《We Will Rock You》前奏，由現場的Queen成員接力，為演唱會展開序幕。

今次亦是繼2012年倫敦奧運開幕禮之後，伊利沙伯二世再度為官方短劇客串。白金漢宮的聲明提到，女王雖然無法親身出席演唱會，她仍然希望民眾理解活動對自己的意義，以及讓所有觀眾可以享受其中。