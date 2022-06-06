美洲峰會今召開　英媒：多國抵制反映美洲國家不願再跟隨華府領導

美國自6月6日起一連5天在洛杉磯主辦美洲峰會（Summit of the Americas，OAS）。美方期望有助修復前總統特朗普（Donald Trump）時代對拉丁美洲國家關係造成的損害，惟這次峰會召開前已經受到多國抵制。



峰會6月6日從較低層級活動開始，然後各國領導人會陸續到達。總統拜登（Joe Biden）8日將正式為今次的美洲峰會揭幕。

英媒報道，拜登今次的目標是重新與南美洲鄰國接觸。美國作為東道主可以選擇邀請哪國出席，但早期的計劃表明，美國的對手古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜將被排除在外，理由是這些國家不民主。

此舉令一些美洲國家領導人不滿，包括墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador），他曾威脅除非所有（美洲）國家都受到邀請，否則他不會出席。報道指，華府已排除委內瑞拉和尼加拉瓜參加，目前尚未清楚共產黨統治的古巴是否會有代表出席。

墨西哥前副外長羅森塔爾 （Andres Rozental） 說：「美國人基本上誤判了形勢，沒有預見到會有誰參加會議。」他認為峰會或將變得「乏善可陳」。

英媒指出，雖然大多數地區領導人都表示他們無論如何都會參加峰會，但這種阻力顯示，許多拉丁美洲國家不再願意像過去那樣，願意無條件跟隨華府的領導。