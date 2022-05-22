澳洲大選｜被指強硬又被指親華　外長黃英賢上場　中澳關係將如何

澳洲5月21日舉行後翌日，握有72席在野工黨（Labor）相隔9年之後再次上台執政，黨魁阿爾巴內塞（Anthony Albanese）與新外長黃英賢（Penny Wong）一同上台慶祝勝利。這個華裔面孔，未來數年將有份塑造對華政策。這令外界對她取態感好奇。



現年53歲的黃英賢是澳洲華裔，2001年首度晉身參議院，三年後首度成為影子內閣成員。工黨在2007年上台後，她獲委任為氣候變化和能源效率部長，並於2010年大選後改任財務及去監管化事務部長。而在今屆大選前，她是參議院在野黨領袖及影子外長，也是黨內第三號人物。

黃英賢創下多個第一紀錄，包括首位亞裔女參議員、第一位亞裔財政部長，以及第一位公開女同性戀身份的參議員及內閣官員。

她出生於馬來西亞沙巴，父親是馬來西亞華人，是一位建築師，而母親是歐裔澳洲人。她8時父母離婚，媽媽帶她和弟弟回到南澳阿德萊德定居。她在阿德萊德大學獲頒授學位，成為一位律師。

馬來西亞《光華日報》稱，她目前對華態度比以往的工黨政府取態更強硬。該報稱，她在選戰進行期間多次抨擊自由黨領導的政府，指其未妥善處理好所羅門群島與中國簽署安全協議一事，並認為這是二戰後澳洲最嚴重的外交失誤。

惟黃英賢等人曾被自由黨批評其態度親華。另外3名同在22日宣誓就任的澳洲官員也是如此。

澳洲大選：工黨黨魁阿爾巴內塞（中）與該黨參議院領袖黃英賢（左）5月21日慶祝勝選，後者將成為澳洲新外長。（AP）

22日宣誓成為部長的4名工黨成員，都是現任影子部長。黃英賢是工黨影子外交部長、查默斯（Jim Chalmers）是影子財政部長，加拉格爾（Katy Gallagher）是影子金融部長。

阿爾巴內塞將與黃英賢（Penny Wong）出訪日本，參加四方安全對話（Quad）。

黃英賢主導的澳洲對華政策是強硬或溫和，仍有待觀察。但從她過去的言論看來，她似乎是希望中澳關係在新政府上場後有轉變，至少不那麼僵，但有彈性的空間看來也不會比自由黨政府大得多。

澳洲大選：澳洲工黨勝出2022年5月21日舉行的大選。圖為2022年5月22日，候任總理、工黨黨魁阿爾巴內塞（右）與候任外長黃英賢在悉尼的工黨活動上慶祝勝選。（AP）

她在選後表示，希望澳中修補關係。

她選前曾稱，承認在持續的貿易爭端以及外交官和中國媒體發出威脅的旋風中，與北京修好的任務將是「困難的」。黃英賢曾批評自由黨政府說，如政府停止以外部問題「玩弄本國政治」，激烈的爭執就有可能平息下來。

她選前也在《衛報》澳洲版的播客中重申，工黨不會在任何這些問題上向中國磕頭。她並補充說，修復關係最終是中國一方的問題。

澳洲大選：澳洲總理莫里森與工黨黨魁阿爾巴內塞5月11日在悉尼進行電視辯論，圖為2人辯論前握手。（AP）

與華來往 一個關鍵

知名政治分析家韋克菲爾德（Byrce Wakefield）接受《每日郵報》澳洲版訪問時稱，他同意澳洲與中國可能存在「重新建立關係的機會」，但隨着中國看來已成印太地區的主導力量，澳洲領導層換人可能不會產生任何影響。

韋克菲爾德是澳洲國際事務研究所（Australian Institute of International Affairs）全國執行總監。

他稱工黨會嘗試對外建立一個形象，就是他們與自由黨政府在這方面沒有多大分別，「而這是真的。」

他說，工黨和自由黨對中國問題的語氣截然不同，在與北京打交道時，語氣確實很重要。他稱：「所以這可以鼓勵相互尊重的感覺，為修復關係創造機會。」