北京：美國指控新疆發生種族滅絕　為抹黑打壓中國製造藉口

美國國務院6月2日發表《2021年全球宗教自由報告》，指中國對新疆維吾爾人施行「種族滅絕」。外交部發言人趙立堅6月6日批評報告內容罔顧事實，中方對此強烈不滿，堅決反對。



趙立堅表示，美方所謂報告涉華內容和布林肯國務卿有關對華政策演講罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆毀中國宗教政策，嚴重干涉中國內政。中方對此強烈不滿，堅決反對。

他稱，尊重和保護宗教信仰自由是中國共產黨和中國政府對待宗教的基本政策。在中國，政府依法管理宗教事務，保護公民宗教信仰自由和正常宗教活動，確保信教公民同不信教公民一樣，都享有同等政治及經濟社會文化等方面的權利，這些早已寫入憲法，得到嚴格執行和充分保障。同時憲法也規定，任何人不得利用宗教破壞社會秩序，宗教團體和宗教事務不受外國勢力支配，利用宗教宣傳極端思想、從事極端活動、進行滲透顛覆的行為，中國政府將堅決依法打擊。

趙立堅稱，所謂新疆存在「種族滅絕」是徹頭徹尾的世紀謊言，中方已經多次用事實和數字予以駁斥，美方之所以反覆炒作涉疆、涉藏、涉港謊言，只是為了給抹黑打壓中國製造藉口，以此作為干涉中國內政和分裂中國的工具。

趙立堅說道，事實上，美國國內少數族裔宗教和生存狀況才真正令人擔憂，美國原住民群體長期受到忽視和歧視，印第安人文化遭到根本性破壞，生命和精神、代際存續受到嚴重威脅。美國對印第安人採取種族滅絕政策，使印第安人口從1492年的500萬銳減到20世紀初的25萬，減少到原來的二十分之一，這才是不折不扣的種族滅絕。

他指美國《大西洋月刊》曾一針見血地指出，從歷史上遭驅逐和強制同化，到如今整體性的貧困和被忽視，原本是這片大陸主人的印第安人，在美國社會聲音微弱。此外美國國內還存在長期性、系統性的種族歧視問題。蓋洛普和皮尤中心的民調數據顯示，75%的美國穆斯林都認為美國社會對穆斯林有嚴重歧視。美國還頻發槍支暴力的血腥事件，不僅褻瀆神聖的宗教場所，而且暴露出美國社會根深蒂固的種族主義毒瘤。

趙立堅舉例稱，2015年6月17日，一個白人青年在南卡羅來納州查爾斯頓一所黑人教堂大開大開殺戒，造成9人遇難。2018年10月27日，賓夕法尼亞州匹茲堡市一所猶太教堂發生槍擊案，造成11人死亡。還有今年5月24日，德克薩斯州一所小學發生嚴重槍擊案，造成20多人死亡，該校生源主要是少數族裔。

「在上述事實面前，我不知道美方有什麼資格和顏面對中方指手畫腳，每發表一次這樣的所謂報告，都會進一步暴露自身的虛偽和雙標。」趙立堅說。