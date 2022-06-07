美洲峰會｜墨西哥總統不滿非所有國家受邀　不會親自出席

墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）6月6日表示，由於美洲地區有幾個國家被排除參與由美國主辦的美洲峰會（Summit of the Americas，OAS），他​​將不會親自參加有關會議，改派外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）出席。



洛佩斯6日在墨西哥城的新聞發布會上指出，「我不會參加（美洲）峰會，因為並非所有美洲國家都被邀請，我相信有必要改變幾個世紀以來一直存在的政策：排斥、無緣故的支配欲、不尊重國家主權（和）每個國家的獨立。」他稱，如果不是美洲大陸的所有國家都參加，這便不是美洲峰會。

美國有線新聞網絡（CNN）6日引述拜登（Joe Biden）政府一名高級官員的聲明指，古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉未被邀請參加峰會，主因這些國家「缺乏民主空間和人權」。

白宮堅稱墨西哥的缺席不會阻礙美洲峰會的推進。美國白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示，預計將有23名政府首腦參加這次峰會。

雖然洛佩斯不會親自出席峰會，但他7月會前往華盛頓與美國總統拜登會面，白宮已證實此事。