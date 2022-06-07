美洲峰會｜美國邀請名單不反映現實　拜登自招尷尬

美國在6月6日在洛杉磯舉辦第九屆美洲峰會，拜登（Joe Biden）政府希望籍此展示美國與拉丁美洲關係進入新時代。但會議舉行前就遇上挫折：拜登政府以民主和人權原則為由，拒邀古巴等3國參與引起不滿，多國以不同理由拒絕出席會議。



美國至今未敲定出席名單，白宮計劃不會邀請古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉，理由是美國希望促進地區安全與民主的願景，因此會對政治自由、人權和民主價值觀的接受程度來選擇國家，古巴、尼加拉瓜和委內瑞拉顯然不是其中。

圖為6月6日，在美國洛杉磯正在張貼，美洲峰會的巨型海報。（AP）

但是，翻看國際特赦組織和人權觀察在美洲地區的報告可以看見另一回事：美國親密盟友的哥倫比亞，在2021年就有138名人權活動人士被殺；在墨西哥，2022年至今就有11名記者遇害；在2022年剛卸任的洪都拉斯前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández），才因販毒問題正要被引渡美國受審。這些看起來紀錄大有問題的國家，都被邀請出席會議。

峰會的重點之一是，提高應對和抵禦新冠疫情的能力，那不邀請古巴會是一件奇怪的事。古巴有着出色的醫療系統，是拉丁美洲唯一有投資開發新冠疫苗的國家（Abdala及Soberana疫苗系列），全國完成接種人口高達九成，每天新冠肺炎感染數字不足100例。古巴的專家協助其他國家抗疫，特別是加勒比地區，古巴的支援十分重要。鑑於這些成功，作為全球感染及死亡人數最高的美國為何不應聽聽古巴意見？

圖為5月25日，古巴一間檢疫中心。古巴雖然生活水低落，但有着出色的醫療系統。（AP）

美國這次的邀請名單，顯然並非為切合美洲國家的現實，而僅是為美國為盟友準備，分割所謂民主與非民主國家的舉措。墨西哥總統洛佩斯（Lopez Obrador）主張與會國應該不論政治光譜，表明若非美洲所有國家獲邀，否則不會出席；加勒比海國家聖文森特和格林納丁斯的總理斥美國的邀請「無禮」，不會參與；阿根廷和智利的總統縱然仍將赴會，亦批評美國的邀約名單狹隘。引起多國不滿亦表明美國的影響力正在減少，拜登政府無可避免招致尷尬。