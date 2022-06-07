美洲峰會｜白宮為墨西哥等國缺席峰會辯護：仍將取得成果

美國白宮6月6日，就美洲峰會與會名單遭拉丁美洲多國批評進行辯護，稱這次會議仍將在經濟發展、移民、氣候變化、糧食不安全和健康方面取得成果。



白宮在6日宣布，決定不會邀請古巴、委內瑞拉和尼加拉瓜出席美洲峰會。墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）隨即宣布不會出席峰會，抗議美國決定。洛佩斯曾表示，如果不是美洲大陸的所有國家都參加，那將不會是美洲峰會。

除了墨西哥外，其他國家領導人也先後表示不會出席會議。

圖為6月6日，美國洛杉磯正在準備的美洲峰會會場。（AP）

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）確認墨西哥總統不會出席會議，但表示這次聚會仍將在經濟發展、移民、氣候變化、糧食不安全和健康方面取得成果。

「美國仍然是推動解決美洲國家共同困難的最大力量，（拜登）總統將繼續是領導者。」

德州萊斯大學（Rice University）貝克公共政策研究所美墨中心主任帕揚（Tony Payan）表示，舉行峰會前需做很多政治和外交上的工作，以達成共識，在峰會上主要是發表聲明和宣布協議：「這次峰會在情況看來並不如此，拜登政府無法說服很多領導人出席。」

美洲峰會在1994年首次舉辦，美國每年均有出席，除了2018年特朗普（Donald Trump）前政府以外。帕揚表示拜登希望重塑美國在美洲領導者的形象，但遇上困難：「拉丁美洲是一個碎片化的大陸，不同國家之間的融合均不一樣，要在任何一個項目上達成一致十分困難。我不會預期峰會會有太大成果，但拉倒峰會會比一切都來得尷尬。」