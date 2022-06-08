美媒稱中國在柬埔寨建海外軍事基地　柬方：指控毫無根據

美媒6月6日稱柬埔寨正在為中國解放軍秘密建造雲壤海軍基地（Ream Naval Base），柬埔寨駁斥有關消息，指這是毫無根據的指控。



《衛報》6月7日報道，柬埔寨7日晚發表聲明稱，柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆（Prak Sokhonn）與澳洲外長黃英賢（Penny Wong）通電話時否認消息的真確性，稱這是「毫無根據的指控」。

此前，柬埔寨政府發言人西潘（Phay Siphan）向法媒表示，建設有關基地不是秘密，柬埔寨不會允許中國軍方專門使用它，或是開發該地點作為其軍事基地。

但正在印尼訪問的澳洲新任總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）7日稱，有關報道令人擔憂，「我們鼓勵北京對其意圖保持透明度，並確保其活動支持地區安全與穩定。」

阿爾巴內塞補充說，柬埔寨已向澳方保證，任何外國軍隊都不會獲得進入雲壤海軍基地的專屬通道。

中國外交部發言人趙立堅7日指，中國和柬埔寨是全面戰略合作夥伴，兩國各領域合作公開透明、合理正當。柬方已表示，柬埔寨憲法不允許外國在柬埔寨建設軍事基地。雲壤基地改造旨在加強柬埔寨海軍維護海洋領土完整和打擊海上犯罪的能力。美方對柬方立場置若罔聞，一再惡意揣測、攻擊抹黑，甚至對柬埔寨威脅、施壓，這是典型的霸凌行徑。