美國警方拘捕一名持械男子　涉企圖威嚇殺害最高法院大法官卡瓦諾

美國一名男子聲稱不滿最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）可能放寬槍械管制及推翻合法墮胎裁決，在6月8日持械企圖闖入對方家中行兇，但遭警方拘捕。



美聯社報道，事件發生於8日凌晨1時左右，來自加州的26歲疑犯羅斯克（Nicholas John Roske）乘坐的士到卡瓦諾位於馬里蘭州（Maryland）的寓所外，當時有兩名在場巡邏的法警發現他的行蹤。

羅斯克之後在附近報警，稱自己有自殺念頭，而且表示在網上發現卡瓦諾的住所地址後，計劃殺害對方。警方到場時，羅斯克並沒有掛斷電話，當局在他身上搜獲一支Glock17手槍和子彈、一把刀、胡椒噴霧、索帶和膠紙等。

疑犯向警方供稱，自己為了殺害卡瓦諾而買槍，之後會吞槍自盡。而對於企圖行兇的動機，羅斯克表示對日前德州小學發生的21死槍擊案感到不安，認為卡瓦諾可能投票支持放寬槍械管制；另外早前一份曝光的意見草擬文本顯示，最高法院可能推翻合法墮胎的判決，亦令疑犯感到沮喪。

司法部長加蘭（Merrick Garland）表示，疑犯的行為完全不能接受，以暴力形式或以實際方式威嚇法官是打擊民主的核心，華府會盡一切方式保護司法人員，亦會向相關人士問責。白宮指，總統拜登（Joe Biden）稱讚當局迅速拘捕疑犯。

國土安全部報告指出，有關墮胎案的意見草案5月初曝光後，導致大量威脅官員的情況，並增加發生極端暴力的風險。而卡瓦諾及其他法官，以及最高法院都有多宗示威，當局於是加強法院附近一帶保安。