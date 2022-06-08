德州槍擊｜馬修麥康納希白宮演說　籲遏止槍械暴力　期間數度哽咽

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）小鎮在5月24日爆發大規模校園槍擊案，造成21名師生魂斷槍下的慘遇。同為尤瓦爾迪出身的荷里活男星馬修麥康納希（Matthew McConaughey），6月7日前往白宮與總統拜登會面後，在例行記者會上發表演說，期間提及受害學童時，馬修麥康納希除了多次哽咽，還一度激動捶打演說台，呼籲國會立法提升購槍年齡及背景審查。



德州尤瓦爾迪羅布小學（Robb Elementary School）發生大規模槍擊案，導致19名孩童和2名教師在暑假前夕遇害喪命。在尤瓦爾迪長大的奧斯卡影帝馬修麥康納希，他6月7日前往白宮與拜登進行短暫會面後，於當天的例行記者會發表演說，表示「在尤瓦爾迪，我被教導要尊重我們稱之為槍的工具的力量和能力」，「我們現在正迎來一個前所未有的機會之窗，真正的改變確實有可能發生。」

出生於尤瓦爾迪馬修麥康納希，就早前校園槍擊事故發表演說，而且表現激動：（按圖了解）

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麥康納希在演說中激動的說，「負責任的槍支擁有者受夠了憲法第二修正案被一些精神錯亂的人濫用和劫持」，「我們必須投資心理健康保健，我們需要更安全的校園，我們必須恢復我們的美國價值觀，我們需要負責任的擁槍權。」他也直言，「我們需要（對購槍人士）背景調查。我們必須將購買AR-15半自動步槍的最低年齡提高到21歲」。

馬修麥康納希在槍擊案發生後，曾低調回訪故鄉，與受害者家屬致意。他在6月7日的演說中舉起幾名受害學童的照片時，並在提及受害者的背景故事時多次哽咽，還一度握拳重鎚白宮講台。他透露自己曾與一名遺體化妝師交談，當時對方跟他說，這些受害者需要的不僅是化妝，還有大量的修復工作，因為AR-15步槍造成的槍傷出口「異常的大」。

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馬修麥康納希的妻子艾維斯（Camila Alves）當天手裏也捧着一雙受害者羅德里格斯（Maite Rodriguez）遇害時穿着的同款綠色Converse帆布鞋。他說，這雙綠色Converse帆布鞋的右腳鞋尖處有個愛心圖案，本來是代表羅德里格斯對大自然的熱愛，但最終卻成了槍擊事件後，唯一可以識別羅德里格斯身分的證據。

羅布小學槍擊案為美國近10年來死傷最嚴重的校園槍擊案件，多名未滿12歲的學童在暑假前的最後一個上學日命喪槍下的慘劇，也讓全美再度掀起一波管制槍支示威潮。但由於槍支議題在美國存在嚴重分歧，民主及共和兩大黨派難以跨越政治問題合作，也成為立法路上最大的阻礙。

圖輯：槍擊事故造成包括教師及學生共21人死亡，遇害者家屬及友人早前出席悼念活動：

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