谷愛凌任美國申辦冬奧大使　不後悔代表中國：有人跌倒我就會幫手

谷愛凌宣布為美國鹽湖城申辦2030年冬季奧運擔任大使，引起內地網民熱議，但原來她不是第一位為外國申奧的中國運動員。



代表中國於北京冬奧奪金的滑雪美少女谷愛凌，今年人氣爆燈，早前入選美國《時代》雜誌2022年百大影響力人物。

她日前出席該活動論壇時接受訪問，明言「從來沒有後悔過選擇代表中國」，因為自己希望宣傳滑雪運動，並啟發更多女性。

「現在我每日看到上百名女生私訊我，說因為我做的事，啟發了她們滑雪、打破界限、挑戰一些本以為不可能完成的事。」

「當有人跌倒，不論你來自哪個國家，我都會伸出援手；當有人需要建議，我也一定會給予意見。我希望和大家互相鼓舞、共同進步，形成一種良性循環。」

谷愛凌出席美國《時代》雜誌2022年百大影響力人物的活動。（谷愛凌IG）

她在席上同時透露，自己是美國鹽湖城申辦2030年冬季奧運的大使。

「這就是全球化的例子，我希望透過滑雪去聯繫所有人。他們的願景是希望吸引世界各地的運動員到鹽湖城訓練及比賽，屆時新參與冬奧的國家可能多達15個，這非常美好，我也很讚同及支持。」

擁中美混血身份的谷愛凌，今年北京冬奧代表中國拿下兩金一銀。（Getty Images）

消息一出，在內地網絡引起熱議，有人以谷愛凌中美混血的身份，質疑她「食兩家茶禮」、問她「到底是哪國人」。

不過，內地傳媒就指出，谷愛凌並非第一位為外國申奧的中國運動員，今次事件更證明18歲的她「影響力巨大，是真正的世界級巨星。」

谷愛凌早前亮相康城影展 風頭不輸國際影星：（按圖放大）

內媒報道，中國花式溜冰雙人滑名將申雪與趙宏博，便曾助韓國平昌申辦2014年冬奧，雖當屆申辦失敗，但其後平昌成功舉辦2018年冬奧。而其實同一時間，中國首位花式溜冰世界冠軍陳露，也擔任了俄羅斯索契的申奧大使，最終如願舉辦2014年冬奧。

而中國桌球好手丁俊暉，也做過英國倫敦申辦2012年奧運的形像大使；相反美籍華裔網球手張德培，便曾為北京申辦2008年奧運擔任親善大使。