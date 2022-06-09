專聘前媒體高層「執導」　美國國會暴亂聽證播映背後的政治現實

在11月的中期選舉距今不足五個月之際，美國國會對2021年1月6日國會暴亂的調查委員會，即將在美國東岸6月9日晚上8時「啟播」其一連六集的公開聽證，把從過千名證人、過14萬頁文件得來的暴亂案情精華展現人前，當晚將會以極右組織「Proud Boys」的參與作主打。除了霍士新聞台（Fox News）之前，聽證將得到全美所有電視台直播。



此等「大陣仗」使人憶起近50年前的水門事件直播聽證。此聽證最終使尼克遜總統不得不請辭下台。不過，國會暴亂的聽證對於特朗普大概不能起到同等的影響。

雖然有論者大義凜然稱此等聽證是國會應有的調查之責，而即使暴亂過程眾所周知，其細節仍有待公開，但這個大體由民主黨人主導的調查，實在脫離不了其在中期選舉前的政治公關意味。

為了有效吸引公眾注意，試圖壓過俄烏戰爭、槍擊事件、通脹高企等熱門話題，調查委員會請來美國廣播公司（ABC）的前總裁James Goldston作為顧問，將六場由90分鐘至兩個半小時不等的聽證會，以劇情記錄片的形式作包裝，穿插現場證詞與預錄片段，希望重新喚起美國人對於國會暴亂的記憶，並讓他們更清楚當中的細節，包括特朗普家人與時任白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在暴亂期間的通訊細節等。

正如墮胎權和槍管一般，國會暴亂的確是在中期選舉中有利於民主黨宣傳的議題。不過，如果民主黨的期望是能藉此重演水門事件聽證的效果，這大概是鏡花水月般的幻想。

尼克遜時代的國會參議院是由兩黨一致共識對水門事件展開調查。如今，國會眾議院的國會暴亂調查委員會在共和黨議員阻撓之下，幾乎只由民主黨人組成。委員會中積極參與的兩位共和黨眾議員——小布殊的副總統切尼之女的利茲·切尼（Liz Cheney）與伊利諾州的金青格（Adam Kinzinger）——如今已沒有機會再在共和黨繼續其政治生涯，前者民調大幅落後特朗普支持的共和黨初選對手，後者早就宣布不再競逐連任。

6月7日，技術人員在國會聽證現場作準備。（AP）

共和黨人也繼續將調查包裝成純粹的政治攻擊。佛羅里達州參議員魯比奧（Marco Rubio）日前就在Twitter上批評：「民主黨人將納稅人的錢花在一個電視製作人身上，搞一場1月6日馬戲團的黃金時段政治資訊廣告，而不去談5美元的汽油、一天6,000名非法移民、破記錄芬太尼（Fentanyl）死亡人數，又或者正讓美國陷入恐怖中的暴力罪犯。」

如今六成共和黨人繼續相信特朗普的「2020年選舉舞弊」陰謀論；共和黨主流政客繼續支持特朗普；爭取代表共和黨的候選人紛紛到佛羅里達州的海潮山莊「面聖」，希望爭取到特朗普的「欽點」。在此情勢下，無論眾議院調查委員會的聽證會鋪排得如何精妙，大概也難以扭轉共和黨的民情。

《霍士新聞台》的拒播，更清楚顯示出美國政治分裂的現實及其原因——美國人正活在兩個不同的資訊世界之中。

民主黨的這一場公開聽證，最多只能重新提醒民主黨選民脫離現實的共和黨對美國民主有多大威脅，從而增加他們在中期選舉之中的投票熱情，又或者，藉此爭回一些獨立選民的支持。不過，在經濟逆風之中，拜登民望低迷，這大概不能阻礙共和黨在中期選舉重奪國會控制權的強勢回歸。