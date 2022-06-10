日本旅遊︱日本今起容許98國家或地區遊客隨旅行團入境

日本6月10日開始再度接受部份國家及地區的旅行團入境，但因當地旅行社稱需要時間進行開團及申請簽證等程序，料最快1個月左右之後，才會有外國旅行團抵日。



中國大陸、香港、美國、英國、澳洲、韓國、印尼及泰國等98個被視為傳染風險較低的國家和地區人士，今起跟團赴日旅行豁免入境接受新冠病毒檢測以及隔離。團員持有出發前72小時的檢測陰性證明便可。

現時仍有103個國家和地區人士被獲豁免，包括澳門。

日本現時將每日入境旅行團遊客人數定於2萬人，遊客在行程中必須佩戴口罩並有導遊陪同，且已投保包括醫療費的海外旅遊保險。

日本最大旅行社JTB稱，將不會有任個旅行團在10日起在日活動。羽田機場一名發言人稱，今日抵日旅客可能接近零。觀光廳稱未留意到有多少遊客今日抵達日本。

【懶人包】一個圖輯看清日韓最新防疫及旅遊相關資訊（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 20

日本自6月10日起放寬讓外國旅客入境觀光，其中香港列入低風險組「藍色名單」，意味旅客可以不用向日本政府出示疫苗接種證明，也能免除入境後的檢測與隔離。

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續之際，日本設定每日入境上限人數，本為1萬人，至6月1日提升至2萬人，據日本時事通訊社引述消息人士報道，當地政府擬進一步放寬邊境限制，在7月1日時把上限提高至3萬人。

在疫情爆發現的一年，日本接待近3,200萬名遊客，他們在當地花費多達4.81萬億日圓。日本政府目標是在2030年前吸引6,000萬遊客前來旅遊。