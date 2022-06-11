香格里拉對話｜岸田文雄稱要增加國防預算　日媒質疑成效

日本首相岸田文雄，6月10日在香格里拉對話上不點名批評中國，提出台海和平穩定的重要性。岸田指日本「將更加積極地應對亞洲面臨的挑戰與危機」，明言將從根本上強化防衛力，一定程度增加軍事費用。



朝日新聞系雜誌AERA在6月11日發表評論文章，質疑岸田巨額增加軍費的成效。在2020年美國特朗普（Donald Trump）政府曾要求日本增加軍事費用，至GDP的2%。若得以實現，新一年軍費將需由現時的6萬億提升到11萬億日圓。

根據斯德哥爾摩國際和平研究所報告，2021年美國國防預算為8010億美元排行第一，中國推算為約2930億美元排行第二，印度為766億美元排行第三。日本若把提升軍費至11萬億日圓（約890億美元），將一口氣從第九升上第三。

圖為2022年5月31日，日本首相岸田文雄在國會參議院出席預算委員會，並舉手示意將發言。（AP）

如此的大額增加軍費，恐怕有違日本的和平憲法。而即使不理會憲法問題，增加軍費擴大軍隊規模以日本現實來說也是難以實現。日本現時約有23.2萬名自衛隊，因募集新兵困難一直無達成24.7萬名軍人的目標，即使大幅擴軍，亦難以徵兵。

文章又指出，防衛省正計劃購買147架美國國最先進的F-35戰機，包括陸上用F-35A（每架約100億日圓）105架，及艦載型F-35B（每架約140億日圓）42架。但隨着日圓下跌，購買的總價也會增加。

另一方面，岸田稱日本不能只對俄烏戰爭隔岸觀火，需要強化日本在外交、安全及國際合作，但增加軍費以應對中俄的威脅目標被質疑。文章指出俄軍在烏克蘭已投入大量軍力，留在極東地區的兵力僅約8萬人，為自衛隊的三分之一。同時這8萬軍力要防守日本本土20倍以上，從西伯利亞中部貝加爾湖至日本海的範圍，俄羅斯根本沒有和日本挑動戰爭的能力。

圖為5月28日，日本自衛隊在御殿場演習地方進行訓練演習。（Getty）

另外，文章稱即使是為針對中國，中國大陸亦不會跟俄羅斯犯蠢一樣入侵台灣。中國的進口台灣商品額非常巨大，其中半導體輸入全部依賴台灣，同時有逾100萬的經商，技術工作人員在台灣工作。而台灣有44%的出口都是輸出中國大陸，兩岸經濟已一體化，中國攻擊台灣無疑是拿石頭砸自己的腳。

根據台灣的民意調查，要求維持現狀的的人有高達84.9%，要求即時獨立的人僅有6.8%，而蔡英文總統亦僅表示會繼續維持現狀。

文章指出若中國大陸不作出威脅，維持現有曖昧狀態，對兩岸經濟及安全保障發展均會有利。但若如俄羅斯一樣大搞威脅和演習引起烏克蘭人民的反感，覺得事態不如意便發動侵略，只會搞成如此俄烏局勢的狀態。相信這「前車之鑑」中國大陸不可能不去重視。