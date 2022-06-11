CPI︱高通脹下英美商品「瘦身」　佳得樂飲料健力氏紙巾齊縮水

美國5月消費物價指數（CPI）按年升幅達到8.6%，高於預期，數字反映當地民眾正面臨高物價的局面，且不少市民留意到商品開始「瘦身」、份量減少，從百事旗下的佳得樂運動飲料、多樂脆薯片到健力氏紙巾等，「縮水式通脹」（Shrinkflation）情況愈見普遍。這個情況在英美等國都有出現。



商品成本飆升，商家又不想大幅加價嚇怕消費者，轉為減少產品份量以節省成本，盡量降低加價幅度，此成為不少大公司的應對手段，也並非新事物，但在過去數個月來，全球多地民眾更能感受到這個情況愈見普遍。

據美聯社報道，在美國的健力士（Kleenex）紙巾的65包盒裝變成了60包；百事可樂承認旗下運動飲料品牌佳得樂（Gatorade）最近開始淘汰舊有的32安士樽裝設計，轉成有「腰線」的28安士樽裝，公司否認新設計與最近經濟環境有關，指此有助顧客容易握緊瓶身，但美媒都更普遍認為是與成本有關。

多樂脆（Doritos）薯片的9.75安士包裝變成了9.25安士，每包大約少了5片，公司承認原因出於成本問題，「我們從每包拿走一點，那麼顧客可以用同一價錢享用到薯片。」Fritos Scoops派對裝粟米片也從18安士改為15.5安士，且仍要加價。

縮水式通脹：在成本上升下，商家又不想大幅加價，於是只能把商品份量縮小，出現「縮水式通脹」。在美國，健力士紙巾65包的盒裝（左）變成60包（右）（AP）

Honey Bunches of Oats, which now has 17% less.



That is almost two bowls of cereal less as their 14.5-ounce boxes went down to only 12 ounces.#shrinkflation pic.twitter.com/Ua3F7EdDWs — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) June 7, 2022

商品縮水情況不止在美國出現，例如在英國，雀巢（Nestle）把旗下Nescafe Azera美式咖啡從100克改為90克裝。

英國食品雜貨銷售研究所（Institute of Grocery Distribution）5月初公布的調查顯示，約80%的英國受訪者表示在過去12個月留意到商品縮水的情況。