美國各地大批民眾集會　要求收緊槍械管制

美國德州小學5月底發生21死的嚴重槍械案後，全國各地6月11日有數以萬計民眾舉行集會，要求收緊槍械管制。總統拜登（Joe Biden）亦支持今次集會，呼籲國會通過「常識的槍械安全法」。



美聯社及英國廣播公司（BBC）報道，今次集會由2018年佛羅里達州高中槍擊案生還者創立的關注槍械安全組織「為生命遊行」（March For Our Lives）發起，他們表示在全國各地包括華盛頓、紐約、洛杉磯及芝加哥舉行大約450場集會，稱不會讓政治人物對民眾持續被殺而坐視不理。

佛羅里達州高中槍擊案的其中一名生還者霍格（David Hogg）在華盛頓的集會上發言，指德州小學的槍擊導致多名兒童喪生，令大家感到忿怒和要求改變，而不是無窮無盡的辯論，因此敦促立即正視問題。

華盛頓哥倫比亞特區（Washington D.C.）市長鮑澤（Muriel Bowser）亦表示，自己身為一名市長及母親，為數以百萬計美國民眾及其他市長發言，要求國會克盡己任，保障大家及兒童免受槍械暴力傷害。

美國跨黨派參議員在最近數週嘗試就槍械管制法案達成共識，內容聚焦於較為輕微的變化，例如鼓勵各州份通過法例，容許當局從可能對他人構成威脅的人士沒收槍械。眾議院則表決多項出售槍械管制法案，但由於參議院共和黨人反對，因此成功立法的機會不大。