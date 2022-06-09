德州槍擊｜女童眾議院作證　憶述抹血詐死逃過一劫

美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）一間小學5月24日發生槍擊案，21人死亡。一名女童事發時抹血詐死，成功騙過槍手並生還。她6月8日透過預先錄製的影片向眾議院作供。眾議院同日通過法案，同意將買半自動步槍的最低年齡限制由18歲提高至21歲。



11歲女童切里洛（Miah Cerillo）8日透過預先錄製的影片，向眾議院監督與改革委員會作供，她期間憶述槍擊案發生時的可怕情況。

切里洛表示，當時她的老師發現槍手後，吩咐學生躲到桌下。槍手對老師說「晚安」，並開槍擊中她的頭部，然後再向學生開槍。

切里洛肩膀和頭部被子彈碎片擊中，她決定將同學的血抹在自己身上，希望透過抹血詐死來騙過槍手。她說：「我認為他（槍手）會再返回課室，所以我將（同學的）血抹到自己身上。我保持安靜。」她其後用老師的電話報警。

眾議院同意提高買槍年齡

眾議院同日以223票支持、204票反對通過法案，同意將買半自動步槍的最低年齡限制由18歲提高至21歲。當中有5名共和黨議員支持這法案，兩名民主黨人反對。

法案將交由參議院表決。美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8日稱，法案在參議院獲通過的機會不大。