德州槍擊｜10歲青梅竹馬遇害　曾互傳「我愛你」短訊　死後葬身旁

美國德克薩斯州尤瓦爾迪（Uvalde）一間小學5月24日發生的槍擊案，造成21人死亡，包括19名學童及兩名教師。一名10歲女童和她的一名同齡男同學是青梅竹馬，他們雙雙遇害，家長決定將他們的遺體葬在對方旁邊，讓兩人繼續作伴。



羅布小學（Robb Elementary School）4年級學生羅德里格斯（Annabell Rodriguez）和洛佩斯（Xavier Lopez）自幼童時期已相識。羅德里格斯的祖父和曾祖母以前是洛佩斯的鄰居。當羅德里格斯探望長輩時，她常和洛佩斯一起玩耍。

+ 2

他們之後忘記對方，但緣份令他們長大後入讀同一間小學，羅德里格斯更被洛佩斯深深吸引。羅德里格斯2021年8月升讀四年級，她在第一天上課時與洛佩斯重遇。她回家後對母親說，她認識了一個衣着打扮很好看的男生。兩人其後開始在上課時「傳紙仔」。

數個月後，他們的家長也成為朋友，兩家人周末會一起燒烤。羅德里格斯和洛佩斯的母親更發現兩個孩子竟然會在晚上臨睡前，發訊息向對方說「我愛你」。兩名母親被他們的行為逗笑，想問他們：「你們怎會知道愛是什麼？」羅德里格斯更會隨身攜帶洛佩斯的照片。

Best Friends Forever!

Annabell Guadalupe Rodriguez and Xavier James Lopez.

They will be laid to rest side-by-side at Uvalde’s Hillcrest Memorial Cemetery.

Attended Robb Elementary School and first met as toddlers.

RIP pic.twitter.com/OWUSrhE8VG — Kathy Irwin (@BOBOWATO) June 8, 2022

這對「小情人」在槍擊案發生當天，即5月24日早上一起出席學校頒獎典禮，他們最後一次合照，其後回到課室。大約1小時後，他們不幸地一起命喪槍下。

兩人的家屬在萬分悲痛下，決定將這對好朋友葬在兩個相鄰的墳墓中，讓他們繼續作伴。