美國兩黨就槍支管制達共識　卻獨欠拜登提倡的這項改革

美國民主、共和兩黨參議員組成的小組6月12日就遏制槍械暴力和加強槍械管制的立法框架達成共識。這是一項適度的突破，提供具針對性的槍支限制措施，惟改革幅度不夠大，缺乏總統拜登（Joe Biden）提出的一項重要措施。



立法框架內容包括對21歲以下的購槍者作更嚴格背景審查、增加各州資源以防止武器落入被認為有風險者手中、調查非法販賣槍械、為學校安全提供資金等。

由兩黨共20名參議員組成的有關小組表示，有關立法框架保障兒童及學校安全，並減少全國的暴力威脅。

這份框架協議聲明由20名參議員，包括10名民主黨人和10名共和黨人簽署，此舉表明有關協議可能有足夠的共和黨人支持，在參議院避免出現像之前就槍支立法阻撓議事的情況。

如果協議最終成功頒布立法，它將標誌着美國政府能夠採取突破性措施，或能有效遏止多年來多次發生槍擊案的問題，因國會過往應對有關情況都是以陷入僵局作結。

雖然有關框架不包括總統拜登提出，將購買半自動武器合法年齡上調至21歲，但拜登仍稱讚這是重要一步，強調仍未達他要求的改革幅度，呼籲兩黨議員迅速通過議案。

拜登說，「上述框架並沒有做到我認為需要做的所有事情，但它反映朝着正確方向邁出重要一步，並將成為國會通過幾十年來最重要的槍支安全立法。鑑於兩黨的支持，沒有理由拖延（相關立法程序），（相關法案）也沒有理由不迅速在參議院和眾議院獲得通過。」