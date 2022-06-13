美國11與14歲兄弟偷20把槍「表現老練」 遇警不慌賊贓邊逃邊丟
撰文：TVBS新聞網
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美國近日槍枝暴力事件頻傳。上週佛羅里達州又傳出一對未成年兄弟檔，闖入一間槍械店行竊，偷走20多件槍枝和彈藥。幸好警方立即展開行動，將兩人雙雙逮捕到案。
綜合外媒報道，這起事件發生在美國佛羅里達州開普科勒爾 （Cape Coral），警方於當地時間6月8日凌晨3點，接獲一間槍械店的安全警報後，於幾分鐘內抵達現場，看到11歲和14歲的少年從店裏跑出來，手中還拿着手槍、彈藥和長槍等武器，分頭逃逸。由於這些武器重量過重，兩名少年只能邊逃邊丟，其中一名14歲少年還保留着一把AR-15步槍，直到最後才丟棄在店面附近附近。警方後來順利逮住兩名少年，尋回所有失竊的物品。
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警方指出，兩名少年是從後門闖入店內，事前還試圖切斷店內的電源。搶劫前一天，兩人還進入該商店內，四處查看。老闆要求他們離開時，兩人也乖乖照辦，沒有惹事生非。
其中14歲的少年過去曾犯下持械搶劫、入室竊盜和刑事毀壞罪，目前處於緩刑期間。現在兩人面臨22項重大竊盜槍械罪、1項持械入室竊盜罪、1項非暴力拒捕罪、以及違反緩刑規定等罪名。
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