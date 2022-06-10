美國母親與別人爭吵 10歲女兒竟去拿槍射殺對方：她不應打我媽媽
撰文：聯合新聞網
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根據奧蘭多警察局稱，一名10歲女孩8日被捕，當局稱她「開槍打死一名與自己母親爭吵的婦女」，目前該女孩已被佛羅里達兒童家庭局監管。
CNN報道，在槍擊事件發生後的一份聲明中，橙縣和奧西歐拉縣（Osceola County）的檢察官沃雷爾（Monique H. Worrell）表示已經開始審查此案，並將「考慮所有事實，包括孩子的年齡、所有周圍的情況，並做出裁定」，並補充說該事件是「22年職業生涯中見過的最悲慘的案件之一」。
根據奧蘭多警方的說法，該女孩的母親也被拘留。逮捕報告指出，目擊者告訴警方槍擊事件發生在5月30日晚間，當時女孩的母親和41歲的受害者羅傑斯（Lashun Denise Rodgers）開始在公寓大樓外爭吵，而女孩在爭吵期間一直待在她母親身邊。
羅傑斯的男友以證人身分向警方透露女童母親先是毆打羅傑斯引發肢體衝突，隨後羅傑斯也攻擊對方背部作為報復，雖然男友試圖結束這場衝突但未果，隨後便看到女孩拿出黑色槍支向羅傑斯開了1到2槍。據悉，女孩還大喊「她不應該打我媽媽」。
據警方發言人羅德里格斯（Heidi Rodriguez）稱，羅傑斯隨後被送往奧蘭多地區醫療中心但最終喪命。
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